Primer dia sense nous contagis per coronavirus

Aquest dimarts és el primer dia que no es registra cap nou positiu de Covid-19. Així ho ha exposat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, repassant les dades epidemiològiques. D’aquesta manera, el número total d’afectats es manté en 717 persones després d’haver rebut 81 resultats analítics. Sí que s’ha de lamentar, però, una nova víctima mortal, fent que les defuncions acumulades siguin 37. El nombre de curats ha incrementat en 34 i ja són 282 els pacients que han superat la malaltia.

Els ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per coronavirus són 35, 18 d’ells a la UCI on hi ha 14 persones intubades i amb ventilació mecànica. Martínez Benazet ha informat que hi ha pacients que podran ser extubats properament.

