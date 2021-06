Primer dia d’Spartan Race ple d’esportistes i visitants a Encamp

Primer dia d’Spartan Race amb el centre d’Encamp ple d’esportistes i visitants per participar en una de les carreres d’obstacles més conegudes d’arreu del món, la Spartan Race, que en la seva sisena edició es consolida com un dels esdeveniments amb més afluència de públic a la parròquia d’Encamp, i que per segon any consecutiu omple el centre d’Encamp amb el canvi d’ubicació.

Aquest any l’arribada dels corredors s’ha concentrat a la zona de Sant Miquel concretament, a l’aparcament, i les sortides, a l’aparcament de Terres Primeres, fet que ha suposat tenir una gran afluència de públic al llarg de les avingudes.

El Comú d’Encamp ha fet una prova pilot tallant el trànsit a un tram de les avingudes, des de la rotonda de l’antic telecabina fins a la plaça del Consell General, fet que ha suposat tenir una gran zona per a vianants que ha estat molt concorreguda durant tot el dia i ha permès integrar l’esdeveniment amb els bars i restaurants de la zona que han pogut ampliar la zona de terrassa.

Guanyadors de la Beast i l’Ultra 2021 a Encamp

Els guanyadors de la cursa Beast han estat, un habitual de la cursa encampadana, Albert Soley, amb un temps de 2:14:02 i Jezabel Kremer, amb un temps de 02:59:29. Han seguit el pòdium masculí Jeremi Gachet (02:20:25) i Thibault Jean (02:23:52), i el femení, Petra Arvela, i Natalia Gurchenkova (03:10:06).

Pel que fa a l’Ultra, 50 km i 60 obstacles, el pòdium en categoria masculina i femenina ha estat per a Samuel Castela i Ana Filipa Castela, amb un temps de 07:21:01 i 09:11:01.

Els consellers de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, i de Joventut i Esports, Xavier Fernàndez, han fet entrega de les medalles i trofeus als guanyadors, acompanyats dels consellers del comú André Riba, David Ríos i Esther Vidal i del director de la cursa Àngel Sanz.