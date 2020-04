Primer dia d’excepcions en el confinament sense afectació en la mobilitat

En la roda de premsa d’actualització d’aquest dijous al vespre, el ministre Portaveu ha fet públiques les dades de circulació. Així, la mobilitat interna s’ha situat en un -78%, el comparatiu amb l’entrada per la frontera hispanoandorrana és del -91% i amb la francoandorrana se situa en el -98% en relació amb un dia similar de l’any anterior. Aquests percentatges són aproximadament els mateixos als dels passats dies.

D’altra banda, i referint-se als diversos ajuts que s’han endegat des del Govern relacionats amb el primer paquet de mesures, el portaveu del Govern ha fet referència al nombre d’autònoms que han demanat la reducció de la cotització a la CASS, més d’un miler. Pel que fa als que han demanat acollir-se a la suspensió temporal de la cotització, la xifra és de 2.424. D’altra banda, 2.583 empreses han sol·licitat que el Govern es faci càrrec de la cotització de la part patronal a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, que recordem és del 15,5%.

Finalment, Eric Jover ha repassat les demandes d’empreses i autònoms per beneficiar-se d’un dels crèdits tous a interès 0 impulsats també pel Govern. Així, de moment s’han presentat 1.422 sol·licituds per un import de 385,3 milions d’euros. D’aquestes, 670 han restat estimades total o parcialment per un valor de 56,2 milions en el cas de fer front a les despeses de funcionament, i 2,3 milions per a refinançar préstecs. Pel que fa a sol·licituds desestimades, ascendeixen a 102. En aquest sentit, Jover ha destacat que “si no s’està d’acord amb la resolució, es pot fer un recurs seguint el procediment habitual marcat pel codi de l’administració”.