Prevista l’ampliació de la gossera en el projecte de millora de la instal·lació

La gossera oficial (AndorraDifusió)

El projecte de millora previst per a les instal·lacions de la gossera inclou l’ampliació del centre, segons publica AndorraDifusió. Això seria possible guanyant més superfície amb un terreny que hi ha adjacent i que és propietat del Govern.

La idea es troba en una fase molt inicial i serviria per a donar resposta a les necessitats de la instal·lació, que té un nivell d’ocupació important, amb pics que voregen el col·lapse. La reforma podria estar acabada l’any vinent, amb un pressupost d’uns 400.000 euros.