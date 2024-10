Roser Rodríguez Jerez

L’assetjament escolar té un impacte durador en el benestar físic i emocional dels nostres nens i nenes a través de les seves diferents formes. L’assetjament escolar constant fa que la víctima no hi trobi una sortida. L’assetjament escolar afecta milions d’estudiants cada any. Les quatre formes principals d’intimidació són: física, verbal, emocional i amenaces en línia (textos grollers, enviats per Twitter, Facebook etc, comentaris publicats a Internet o missatges). Tot compte.

Les víctimes d’aquest tipus d’intimidació solen retirar-se de les interaccions socials, poden presentar baix rendiment i resultats dolents a l’escola i patir ansietat o depressió. És important que els mestres i els responsables de centres escolars rebin una formació adequada en matèria de lluita contra l’assetjament escolar. És de gran importància mantenir un diàleg obert amb els pares i els estudiants.

És possible que les víctimes d’assetjament escolar no es pronunciïn per vergonya o por. Tothom pot contribuir a prevenir l’assetjament escolar mitjançant l’educació i la capacitat de parlar quan algú és agredit. Quan és present l’assetjament escolar a la vida d’una nena o un nen, aquest, pot tenir conseqüències irreversibles en el seu desenvolupament i, fins i tot, contra la seva vida, per això és important detectar-lo i actuar a temps.

El maltractament té molt a veure amb el respecte entre tothom, la valoració de la diferència i les bones relacions entre companys. Tracta els altres com t’agradaria que et tractessin a tu i pensa si allò que estàs fent pot estar causant un dany a una persona.