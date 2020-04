Prevenció i conscienciació sobre el ciberassetjament en temps de confinament a l’Alt Urgell

El Pla Comarcal contra l’Assetjament en edat escolar de l’Alt Urgell fa arribar de manera virtual a les famílies alturgellenques un seguit de recursos per prevenir el ciberassetjament o ciberbullying durant el confinament, situació excepcional a causa de la pandèmia de la COVID-19 que es fa més necessari que mai l’accés a les tecnologies i dispositius mòbils.

Concretament es tracta d’un fulletó informatiu global de presentació del Pla i una infografia que es poden trobar als webs i xarxes socials institucionals de la Seu i comarca, i que properament també es podran trobar als dels centres educatius.

En la infografia s’explica de manera clara i entenedora diferents consells per evitar el ciberassetjament:

Per les famílies : acompanyar als nens i nenes en les tasques escolars amb les noves tecnologies; seguir les recomanacions d’edat dels experts; supervisar els espais on fan ús d’aquestes noves tecnologies, entre d’altres.

: acompanyar als nens i nenes en les tasques escolars amb les noves tecnologies; seguir les recomanacions d’edat dels experts; supervisar els espais on fan ús d’aquestes noves tecnologies, entre d’altres. Coses que no s’han de permetre : rumors falsos, amenaces, insults, etc.

: rumors falsos, amenaces, insults, etc. Intimitat i dades : com evitar perills.

: com evitar perills. Bons usos : tant si es fan servir com a eina escolar com per comunicar-se entre amics i amigues.

: tant si es fan servir com a eina escolar com per comunicar-se entre amics i amigues. Límits : regular l’ús dels dispositius electrònics i mòbils.

: regular l’ús dels dispositius electrònics i mòbils. Suport i acompanyament: ser-hi presents; apel·lar a la confiança i promoure a fer saber de possibles casos de ciberassetjament.

Ciberassetjament o ciberbullying

Un dels àmbits que es treballa des del Pla comarcal contra l’assetjament en edat escolar a l’Alt Urgell és precisament el ciberassetjament. El ciberassetjament o ciberbullying és una forma d’assetjament il·limitada en el temps i l’espai, que juga, molts cops, amb l’anonimat i en la que l’agressor no calcula l’abast del mal i del que està fent, fet que el fa molt perillós i nociu per a les víctimes quan a impacte psicològic i personal.

És per això que en aquests dies de confinament cal estar molt atents a aquesta situació. Al respecte, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha fet esment de la importància d’estar alerta respecte al tema de l’ús de les tecnologies i dels possibles casos de ciberassetjament. La necessitat que tenim aquests dies de les tecnologies per comunicar-nos, treballar, fer la feina escolar, jugar…, pot fer augmentar aquesta mala forma de relacionar-nos entre nosaltres, i en especial, entre els i les menors.

Des del Pla Estratègic en contra l’assetjament en edat escolar de l’Alt Urgell es proposa a les famílies que ajudin a difondre la importància d’unes relacions sanes, tant presencialment com virtualment, a través de les seves xarxes petits textos o frases de conscienciació social amb el hastag #StopViolènciaViral, que va promoure Save The Children, i amb #ProuViolènciaEscolar

Altres recursos:

Internet Segura (https://internetsegura.cat/),

Common Sense Media (https://www.commonsensemedia.org/)

Cat (https://adolescents.naciodigital.cat/).

A més a més, el Pla promourà des dels centres educatius i altres serveis relacionats a infància i adolescència algunes accions preventives i de conscienciació respecte al tema, per fer arribar a totes les famílies per treballar-les en col·laboració. Entre elles destaquen: el visionat de vídeos educatius i videoclips musicals, la redacció de lemes en contra de l’assetjament i el ciberassetjament, la lectura de contes i llibres il·lustrats, la lectura d’articles per famílies, o la creació de productes artístics i creatius com a campanya en contra de les males relacions en l’edat escolar.

Altres recomanacions a les famílies

Com a recomanacions per a les famílies, FAROS, l’Observatori de la salut de la infància i l’adolescència de l’Hospital Sant Joan de Déu, ens apropa al tema del ciberassetjament al següent article i a altres de relacionats, tot detallant algunes recomanacions i formes d’actuar per prevenir o ajudar. Es recomana a les famílies donar un cop d’ull a la infografia adjunta que resumeix els principis generals per ajudar en la prevenció del ciberassetjament.

1 de cada 3 alumnes pateixen ciberassetjament

Segons una enquesta publicada el 2019 per UNICEF i el representant especial del Secretari General de les Nacions Unides sobre violència contra la infància, 1 de cada 3 alumnes diuen haver patit assetjament o violència física en els darrers mesos, així com també 1 de cada 3 parlen d’assetjament a través de les tecnologies o ciberassetjament.

D’altra banda, des del passat mes de novembre, la UNESCO, va subscriure el nou Dia Internacional contra la violència i l’assetjament a l’escola, que inclou el ciberassetjament, i que se celebrarà el primer dijous de novembre de cada any. El focus d’atenció de la celebració es basa en la promoció del respecte als drets dels alumnes com a infants i adolescents, i la tolerància zero a tot tipus de violència, englobant així totes les formes d’assetjament o bullying.