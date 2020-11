Ens trobem davant d’una presumpta guerra ideològica, que mitjançant les tecnologies més avançades d’intel·ligència artificial, està aconseguint que el presumpte genocidi, de podent salvar vides humanes, no fer-ho, provocat per una maligna pandèmia, sigui majoritàriament acceptat per una societat alienada.

Societat que ha renunciat a investigar llegint informació fiable, assequible des d’Internet, dedicant-hi unes quantes hores, per pensar sobre els seus continguts emprant la cultura del discurs crític. Quan això no es fa, els enganys, les mentides, persisteixen i converteixen a la ciutadania en ignorant i totalment manipulable.

Diuen que no hi ha més cec que el que no vol veure. L’alienació a la que està avui sotmesa la humanitat, està provocant l’actual ceguesa que impedeix veure la veritable realitat, i és per això, que cal despertar consciències obrint-les al coneixement de la veritat.

Les evidències clíniques i científiques donades a conèixer per la Coalició Mundial Salut i Vida (COMUSAV), que inclou a més de 3.000 metges i més de 20 nacions, i sobretot l’experiència de Bolívia, on està legalitzat l’ús del CDS per prevenir i curar el coronavirus, fan palesa una nova realitat que afirma que el coronavirus ha sigut derrotat.

És per tot l’esmentat, que cal demanar als lectors, el seu ajut per convertir en una realitat, el suggeriment fet a CatSalut, el primer de setembre, de realitzar una experiència pilot utilitzant CDS, explicitat en l’escrit lliurat a la Generalitat que incloïa també a la seva Presidència.