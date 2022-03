Presumeix de bona cara amb un maquillatge per al dia a dia, versió low-cost

És clar que quan tenim un esdeveniment ens encanta anar radiants i, generalment, utilitzem el maquillatge per a crear looks únics. Però, i què hi ha del dia a dia? En la nostra rutina no tenim per què renunciar a maquillar-nos, buscant un resultat fresc, natural i senzill, per a mostrar la nostra millor cara.

Avui, precisament, et parlarem de trucs i consells per a lluir un make up així, i el més barat possible! Un maquillatge low-cost!

Prèviament…

Abans de començar a maquillar-te, has de tenir en compte que és molt important que compleixis amb la teva rutina facial diària. Això és obligatori. Fins i tot, no fer-ho pot provocar que el maquillatge no quedi bé en la pell, ja que si la tens seca es pot quarterar. A part de millorar la salut de la teva pell, farà que els productes llueixin millor en la teva cara.

No oblidis usar un netejador facial adaptat al teu tipus de pell – seca, normal, mixta o grassa -, utilitzar els actius que requereixi (com la niacinamida, la vitamina C…), hidratar i usar protecció solar. Una vegada acabada la rutina de cura del rostre, ja podràs començar a maquillar!

Base de maquillatge

En un make up per al dia a dia, ja hem dit que busquem un resultat fresc i natural. Així doncs, el nostre objectiu serà unificar el to de la pell. L’ideal, per a no carregar la cara, és fer servir bases de maquillatge de cobertura baixa. Una altra opció molt recomanada per a emprar diàriament són les BB, CC i DD creams, que aporten tant hidratació com color.

Aplica una petita quantitat de producte en el front, nas i pòmuls, i estén d’interior a exterior. Difumina bé i recorda estendre’l pel coll, perquè no es noti una gran diferència entre tons.

Imperfeccions

Si sents que amb la base del maquillatge o la BB cream no és suficient per a cobrir les imperfeccions que vols ocultar, usa un corrector. L’ideal és fer ús de la cobertura mitjana o baixa, ja que així no es crearà una capa gruixuda de maquillatge, i podràs modelar perfectament la quantitat que vulguis aplicar.

Donar una mica de color

Ara que ja tens el rostre uniforme, amb les imperfeccions a ratlla, arriba el moment de posar una miqueta de color a les galtes amb un coloret. Li donarà un toc radiant i sa a la cara. A més, també pots donar petits tocs en la zona del nas, prova-ho!

Emmarcar la mirada

Encara que pugui semblar mentida, les nostres celles emmarquen i defineixen la nostra mirada. Són un element molt important a l’hora de definir la zona dels ulls. I, per molt que parlem d’un maquillatge natural, no hem d’oblidar-nos d’elles. En un look de diari, el millor és pentinar-les i fixar-les amb un producte. I, si hi ha zones amb buits, emplena-les amb un llapis. Així de fàcil!

Toc final als ulls

Per acabar amb el que és la mirada i els ulls, queda donar-li el toc final. En un maquillatge rutinari no pot faltar una bona màscara de pestanyes que aporti llargada i volum.

T’aportarà la sensació d’una mirada buidada, per a res recarregada, ja que no apliquem ombres ni eyeliners, però contundent. Maquillar les pestanyes marca la diferència. I, per descomptat, si vols donar-li més intensitat, pots fer-te un eyeliner molt fi, o repassar la línia d’aigua de l’ull amb un llapis negre o de colors.

Per bellezactiva.com