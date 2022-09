Presten jurament tres noves traductores i intèrprets

El Govern ha anunciat que han prestat jurament tres noves traductores i intèrprets davant el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell. El traductor o intèrpret jurat és aquell que s’encarrega de realitzar traduccions de documents i acreditar-ne la seva veracitat estampant-hi la seva signatura i segell, que certifiquen el contingut del text i aporten validesa legal a la traducció.

Així doncs, es tracta de professionals d’aquest sector que, per tal d’obtenir aquesta habilitació professional especial, passen diversos exàmens d’acreditació. En concret, les proves inclouen proves de la llengua catalana nivell C2, de coneixement de dret i ordenament jurídic andorrà, de traducció jurídica i administrativa de les diferents llengües sol·licitades i d’interpretació.

Un cop realitzat el jurament, Anna Maria Manzano queda habilitada com a traductora jurada de les llengües castellana i anglesa i com a intèrpret jurada de la llengua castellana. Andrea Uvaldo Morais queda habilitada com a traductora jurada de les llengües castellana, francesa i portuguesa i com a intèrpret jurada de la llengua portuguesa. Finalment, Salomé Schoschana Weis-Robles queda habilitada com a traductora i intèrpret jurada de les llengües castellana i anglesa.

Amb la seva inclusió ja hi ha un total de 16 persones inscrites al Registre de traductors i/o intèrprets jurats al Principat.