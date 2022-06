Presenten un programa per a joves amb diversitat funcional intel·lectual o trastorn del desenvolupament

Aquest dimarts s’ha presentat el nou programa ‘Vull Emancipar-me’, que està adreçat a joves d’entre 17 i 30 anys amb diversitat funcional intel·lectual o trastorn del desenvolupament que necessitin d’un suport i un aprenentatge previ per adquirir les habilitats necessàries per viure de forma independent a la seva llar.

El programa s’efectuarà amb la col·laboració de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), mitjançant un conveni amb el Govern, ampliant el programa ja en vigor ‘Vida Independent’. La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha explicat que inicialment es durà a terme una prova pilot amb cinc joves, que s’allargarà durant 6 mesos.

L’objectiu principal del ‘Vull Emancipar-me’ és promoure l’aprenentatge d’habilitats funcionals i adaptatives, així com estratègies de resolució dins el context d’emancipació. Amb aquesta voluntat, els tècnics d’Afers Socials i de la FPNSM faran formacions teòriques grupals als usuaris mitjançant càpsules d’autonomia, centrades, entre d’altres, en seguretat alimentària o gestió econòmica.

També es duran a terme pràctiques individuals en un pis d’entrenament que s’ha condicionat especialment amb aquest propòsit, on alhora els usuaris poden experimentar un aprenentatge vivencial gràcies a estades amb pernoctació.

Judith Pallarés, ha posat en relleu que la promoció de l’autonomia i la independència és un dels reptes més importants per a les persones amb diversitat funcional intel·lectual o trastorn del desenvolupament. Així, tal com ha apuntat la ministra, és fonamental capacitar a aquest col·lectiu per facilitar una vida autònoma a través d’un aprenentatge previ.