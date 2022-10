Presenten el “VII Cicle de música Cambra Romànica” que començarà el 22 d’octubre

L’associació Amics del Cambra Romànica ha presentat aquesta tarda de dilluns el VII Cicle Cambra Romànica, que reunirà sis concerts de música de cambra durant la tardor del 2022. Per primera vegada hi col·laborarà l’Ambaixada de França a Andorra, alhora que l’associació repeteix la col·laboració pel concert inaugural amb la Fundació ONCA.

El cicle de 2022 englobarà un total de sis concerts que es podran seguir a les esglésies de Canillo, el Tarter, Soldeu i el Santuari de Meritxell. Les propostes inclouen els dos guanyadors ex-aequo del 2n premi del Concurs Internacional Cambra Romànica, un quintet de vent fusta i de vent metall, així com un concert líric, l’orquestra de cambra barroca de Toulouse, l’ONCA i el quartet de corda Cosmos Quartet amb Lluís Claret de violoncel·lista convidat.

Clara Pladevall, presidenta de l’Associació Amics del Cambra Romànica, ha explicat en roda de premsa que “estem molt contents de recuperar la coca i xocolata pròpies del cicle i que conviden a la conversa després dels concerts, així com de retornar a les capelles petites de Soldeu i el Tarter”.

Seguidament, l’ambaixador de França a Andorra Jean-Claude Tribolet, ha destacat que l’ambaixada té sempre present les entitats locals per a treballar en col·laboració en l’organització dels actes de la Saisson culturelle.

Per la seva banda, la cap de producció de l’ONCA, Teresa Areny, ha destacat “tornar a col·laborar en un cicle com és Cambra Romànica és un honor, ja que la música clàssica és un tipus d’esdeveniment en el que costa arribar a la gent, i fer-ho sota un paraigua com Cambra Romànica facilita aquesta tasca de la Fundació”. D’altra banda el concert que farà l’ONCA a Meritxell s’engloba en el leitmotiv “la passió” que marca tots els concerts d’aquesta temporada.

Finalment Pladevall ha explicat que l’edició d’enguany incorpora el pagament d’entrades a 15 euros en tres dels concerts, que seran amb una entrada reduïda per als socis, i que la col·laboració amb RTVA permetrà que els concerts es puguin retransmetre posteriorment a la televisió andorrana.

Per a poder reservar les entrades, els interessats poden fer-ho a través de la pàgina web www.amicscambraromanica.ad.

El programa de la VII edició és el següent:

22 d’octubre

Passió per la corda – ONCA i Marta Cardona (concertino directora)

29 d’octubre

Recital de duos romàntics – Caroline i Stéphane de Mahieu amb Nicolas Licciardi

5 de novembre

Bòreas Ensemble – Quintet de vent fusta

12 de novembre

Ensemble Baroque de Toulouse – Vivaldi, entre ombre et lumière, amb Michel Brun (director) i Caroline Champy-Tursun (mezzo-soprano)

19 de novembre

Kambrass Quintet – Visions, quintet de vent metall

26 de novembre

Cosmos Quartet i Lluís Claret – quintet i quartet de corda a la màxima expressió

L’Associació Amics del Cambra Romànica, va constituir-se l’any 2018 amb els objectius de promoció, difusió, interpretació i estima de la música clàssica.

Paral·lelament l’associació impulsa el Concurs Internacional Cambra Romànica, que va tenir la primera edició l’abril de 2019. El cicle d’enguany compta amb la presència dels guanyadors del segon premi ex-aequo de la IV edició, celebrada al maig d’aquest any 2022.