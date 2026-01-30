Presenten el Pla de Ciutadania i Migracions 2026-2028 per a impulsar un Alt Urgell més cohesionat i acollidor

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha presentat aquest divendres el Pla de Ciutadania i Migracions 2026-2028, un instrument de planificació que orientarà les polítiques públiques de la comarca per a millorar l’acollida, la cohesió social i la convivència dels seus veïns i veïnes en el pròxim trienni. La jornada s’ha estructurat en dues sessions. Al matí, la vicepresidenta d’Atenció i Serveis a les Persones, Mireia Tarrats, ha intervingut a l’acte adreçat a personal tècnic i càrrecs electes en què s’ha exposat el contingut i l’abast del pla, que ja havia estat presentat al Consell d’Alcaldes del desembre passat.
Les investigadores de la cooperativa La Perifèrica, encarregades de l’elaboració del pla, han presentat la part diagnòstica, basada en un ampli treball de camp, entrevistes, grups de treball i l’anàlisi de dades sobre la realitat migratòria de la comarca, així com les principals accions i objectius estructurats en quatre grans línies d’actuació.
A la tarda, s’ha ofert una presentació oberta a la ciutadania per a donar a conèixer les conclusions del pla, recollir impressions i afavorir la participació social en les línies d’actuació. Aquest segon espai ha servit per a posar en valor la vocació acollidora de la comarca i destacar que l’èxit del pla passa per la implicació de tota la comunitat.
L’elaboració del Pla de Ciutadania i Migracions s’emmarca en l’obligació legal de les administracions locals de planificar polítiques d’acollida i integració i de garantir la igualtat de tracte i la no-discriminació. El pla actua com una eina estratègica per a orientar l’acció del Consell Comarcal de manera coordinada, planificada i inclusiva, integrant la perspectiva migratòria i antiracista en totes les seves polítiques.
El pla ha estat impulsat pel Servei de Ciutadania i Migracions del Consell Comarcal amb la col·laboració del Consorci d’Atenció a les Persones, i l’han elaborat professionals de La Perifèrica amb l’objectiu de convertir-lo en una eina útil, actualitzada i adaptada a les característiques específiques del territori.
El pla es pot consultar a la web del Consell Comarcal a l’enllaç: https://www.alturgell.cat/immigracio.