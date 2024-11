Presenten el calendari Bombers amb Causa 2025 amb participació andorrana

El nou calendari solidari de Bombers amb Causa ja es troba a la veda (Bombers.cat)

La consellera d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha presentat aquest dissabte, a Girona, la nova edició del calendari solidari Bombers amb Causa, la catorzena, i ha lliurat el xec per la recaptació assolida als diferents centres de Sant Joan de Déu. L’acte, que s’ha fet a l’Antic Hospital de Santa Caterina, també ha comptat amb la presència del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Joan Delort; el subdirector general operatiu dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, i el director de l’Obra Social de Sant Joan de Déu, Juanjo Ortega. També hi han assistit representants dels cossos de Bombers de la Generalitat, de Barcelona, d’Andorra i dels Pompièrs d’Aran i també, famílies i infants que han participat en l’actual edició.

Durant la presentació, Parlon ha destacat que “la col·laboració dels Bombers de la Generalitat en aquest projecte és un exemple magnífic de com els servidors públics tenen una relació directa i sincera amb la ciutadania”.

El director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Joan Delort, ha recordat com va començar el projecte, que ja va per la catorzena edició, i ha volgut destacar la predisposició dels bombers i les bomberes a ajudar. També ha posat en relleu “la unió dels quatre cossos de bombers diferents per un projecte solidari comú”.

El tema que ha guiat les 13 sessions fotogràfiques del calendari de 2025 ha estat la importància de l’aigua pels bombers en temps de sequera i s’han fet a diverses localitats com l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Tordera, Girona, Montblanc, Portbou, el Vendrell, Tàrrega, Ulldecona, Solsona, l’Aran i Andorra. Els infants participants en les fotos han estat quitxalla atesa a l’Hospital de Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat, Sant Joan de Déu Terres de Lleida i la Llar Sant Joan de Déu de Manresa.

Des del seu inici, el calendari solidari ha comptat amb la participació desinteressada de diversos professionals de la fotografia de reconegut prestigi, que han dotat al calendari d’una alta qualitat en les seves imatges. Enguany han col·laborat Pablo Tosco, Bruna Cases, Joanna Chichelnitzky, Jordi Borràs, Anna Mas, Marc Sanyé, Laia Pedrós, Juan Carlos Ortíz, Laia Solanellas, Glòria Sánchez Bartolomé, Pau de la Calle, Sarah Pérez i Lluís Calsina. La Laia Sauret també hi ha col·laborat amb les seves il·lustracions.

Juanjo Ortega, director de l’Obra Social de Sant Joan de Déu s’ha referit a la importància que té aquesta complicitat de tothom per a aconseguir fer arribar la solidaritat tan lluny. “Sols anem més ràpid, però junts arribem més lluny”, ha insistit.

El projecte solidari Bombers amb Causa es va posar en marxa el 2011 arran de la iniciativa de tres bombers voluntaris de la Generalitat, amb l’objectiu d’aconseguir fons per a la recerca en malalties infantils amb la venda d’un calendari solidari. Els Bombers de la Generalitat i l’Obra Social de Sant Joan de Déu van treballar conjuntament en el projecte, al qual poc després es van afegir els Bombers de Barcelona, els d’Andorra i els Pompièrs d’Aran.

A partir de l’edició del calendari de 2018, es va començar a destinar fons també a projectes socials d’acompanyament a infants en risc d’exclusió social, beneficiant-se’n centres com el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Joan de Déu Terres de Lleida i la Fundació Bayt Al-Thaqafa, entre d’altres.





Rècord de recaptació amb l’edició de 2024

El projecte Bombers amb Causa 2024 ha aconseguit 114.875 euros, el que suposa un rècord de recaptació. Amb aquests diners es finançaran set projectes socials de Sant Joan de Déu i una beca de recerca.

La investigadora, Federica Marino, ha explicat als assistents la importància de finançar projectes de recerca, en aquest cas oncològica. Amb el grup d’investigació del Dr. Montero Carcaboso, de l’Institut de Recerca de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, estudia el tractament del retinoblastoma (càncer ocular) infantil amb un nou fàrmac que penetra en el sistema nerviós central. Ha rebut els 30.000 euros del segon any de la beca de recerca Bombers amb Causa.

Igualment, es donarà continuïtat a quatre projectes socials d’anys passats, com són el de Reforç escolar per a nens i nenes nouvinguts de la Fundació Bayt Al-Thaqafa (11.040 €), dos projectes relacionats amb la salut mental dels infants de l’Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida (12.535 €) i el projecte conjunt de l’Hospital Sant Joan de Déu amb la Fundació SJD d’Atenció a la Dependència anomenat A peu de llit, que dona suport domiciliari a infants al final de la vida o que pateixen una malaltia crònica (11.000 €). Enguany també s’han finançat tres projectes socials nous, com són el Programa d’activitats de lleure per a nens i nenes de famílies refugiades allotjades a la Llar Manresa de la Fundació Germà Tomàs Canet (15.000 €) i dos del Parc Sanitari Sant Joan de Déu: un projecte d’humanització del quiròfan pediàtric (15.000 €) i el programa TCELA, centrat a abordar les necessitats d’infants neurodivergents i les seves famílies (20.300 €).

En nom dels projectes socials finançats, Clara Garcia Terol, matrona i cap de Gestió d’Infermeria del procés Maternoinfantil del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, ha valorat positivament el fet que Bombers amb Causa “tingui en compte altres realitats que fan vulnerables els infants com és la salut mental, les situacions d’aïllament o l’exclusió social i ha explicat el nou projecte d’humanització del quiròfan pediàtric de l’Hospital a Sant Boi”.

Des de 2011, el projecte Bombers amb Causa porta recaptats 915.836 € en total, aconseguits principalment amb la venda del calendari, però també amb altres iniciatives que se sumen al projecte, com la FestaVal d’Esparreguera i la cursa solidària Vertical Montserrat.

Per a més informació del projecte: BombersAmbCausa.org .





On comprar el calendari

El calendari solidari té un preu de 10 € i es pot aconseguir a diferents paradetes que muntaran els cossos de bombers a diverses localitats, als mateixos Parcs de Bombers, a diverses botigues d’Abacus que col·labora des de 2013 en la seva distribució-, petits comerços i entitats col·laboradores, centres de Sant Joan de Déu participants i a la botiga online de l’Obra Social de Sant Joan de Déu. Tots els punts de venda es van actualitzant al web BombersAmbCausa.org.