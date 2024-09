Presenten el 53è Ral·li d’Andorra Històric

Cartell del 53è Ral·li d’Andorra Històric (ACA CLUB)

Aquest dilluns, la secció esportiva de l’ACA CLUB ha presentat l’edició número 53 de la mítica prova andorrana, el Ral·li d’Andorra Històric. Les inscripcions es troben obertes des del dia 25 de juny i es tancaran aquest dijous, 19 de setembre. També s’han publicat el reglament, el road book, el trip calibration, l’itinerary i les mitjanes de regularitat.

Durant l’acte, el president de l’ACA CLUB, Enric Tarrado Vives, ha posat èmfasi a l’orgull que vol dir organitzar una nova edició del Ral·li d’Andorra. En concret, ha afirmat: «Sempre ens omple d’orgull organitzar una nova edició del Ral·li d’Andorra Històric, la prova més antiga organitzada a casa nostra. Aquest ral·li es va organitzar per primera vegada el 1970, sota el nom de Rallye Nacional de les Valls d’Andorra i, ara com ara, forma part del nostre patrimoni esportiu i cultural, alhora que és un referent de participació i esportivitat».

El cònsol major d’Andorra la Vella ha indicat que «per al Comú és un plaer poder continuar col·laborant amb un dels esdeveniments esportius més antics al país, el Ral·li d’Andorra Històric. N’estem segurs que la seva celebració a la parròquia, com a punt neuràlgic, i a tot el país, potenciarà l’activitat econòmica i esdevindrà un gran atractiu turístic».

Durant l’explicació tècnica de la prova, Toti Sasplugas Teixidó, secretari general de l’ACA, ha dit: «Tot l’equip vinculat a la secció Esportiva de l’ACA CLUB fa mesos que treballa en l’organització de la cursa. Som rigorosos organitzadors de proves esportives i el Ral·li d’Andorra sempre és un repte majúscul, no tan sols per la disciplina, sinó també pel desplegament que es fa a tot el territori. Aquest any tenim en total 3 categories: regularitat, regularitat sport i velocitat. El nucli de cursa del 53è Ral·li d’Andorra Històric se situarà a l’aparcament de Prada Casadet d’Andorra la Vella. La cerimònia de sortida està programada per a les 19.00 hores del divendres, 27 de setembre, al Pont de la Rotonda i hi haurà una única jornada de competició, tota diürna, el dissabte 28 de setembre, entre les 8.00 hores i les 20.30 hores. Es disputaran 8 trams cronometrats (4 dels quals seran diferents), amb un total de 71,70 km».





Inscripcions 2024

Des de l’organització han afirmat que les inscripcions van a bon ritme. Esperen tenir un total de 50 equips. En aquest sentit, Sasplugas ha afirmat: «En l’edició d’enguany, els equips gaudiran d’un ral·li diferent. Hi haurà un village per als equips, també un esdeveniment organitzat per un dels partners. Sabem que l’experiència esportiva és molt bona, i també volem traslladar-ho a tot el ral·li en el seu conjunt». Les inscripcions es tancaran el dia 19 de setembre.