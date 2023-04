Presenten al Principat “Andorra i la Guerra Civil Espanyola”, de Pau Chica

Espanyols republicans fugint del feixisme (@ Joan Vehils – Arxiu Nacional d’Andorra)

L’historiador Pau Chica Fernàndez ha presentat aquest dijous, al Centre Cultural de La Llacuna, a Andorra la Vella, el llibre “Andorra i la Guerra Civil Espanyola”. Ho ha fet acompanyat del Catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Josep Maria Solé i Sabaté, que ha acompanyat a Chica en aquests més de dos anys d’investigació i recerca.

El llibre, editat per Aloma Editors, tracta en profunditat els efectes de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) al Principat d’Andorra. Al llarg de més de 700 pàgines es pot conèixer com era l’Andorra que arribava a l’any 1936 immersa en un procés de transformació que es veuria afectat per l’esclat bèl·lic al sud de la frontera. Amb el país veí en guerra, l’autor explica com va actuar el Consell General durant els gairebé tres anys de conflicte; quin va ser el paper dels andorrans; què va succeir amb FHASA; com va intervenir França; o quines xarxes d’espionatge van establir-se al país.

“Andorra i la Guerra Civil Espanyola” posa èmfasi en els més de 17.000 refugiats que durant la guerra i la postguerra espanyola van convertir Andorra en un país de pas i refugi. Precisament, aquest és el tema que tracta l’exposició de Cal Pal “Refugiats. Andorra, país d’acollida”, que es podrà veure a la casa pairal fins al gener del 2024. L’obra de Chica és un dels projectes paral·lels que engloba aquesta mostra, sorgida de la voluntat de Cal Pal de donar més llum i coneixement sobre les guerres del segle XX que van afectar Andorra, un país que no ha estat mai escenari de guerres, però que sí que va viure l’impacte de les dels seus veïns.

D’aquesta manera, també s’hi analitzen al llibre les conseqüències del conflicte més enllà del 1939 i les noves relacions que comença Andorra, a partir del febrer de 1939, amb l’Espanya franquista i amb una França que es trobava aleshores a les portes d’un nou conflicte: la Segona Guerra Mundial (1939-1945).

L’acte de presentació del llibre ha comptat també amb la presència del comissari de l’exposició de Cal Pal, Xavier Llovera, l’historiador Jordi Guillamet, i l’escriptor Albert Villaró, en representació d’Aloma Editors.