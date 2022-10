Presenten a Encamp l’obra teatral ‘Les Crapauds Fous’

El comú d’Encamp i l’Ambaixada de França a Andorra han presentat aquest matí de dilluns l’obra de teatre ‘Les Crapauds Fous’. La representació, que s’integra en la Saison Culturelle francesa, tindrà lloc el 24 d’octubre, a les 21 h, a la Sala de Festes del Complex d’Encamp. Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir a comuencamp.ad.

El cònsol menor d’Encamp, Jean Michel Rascagnères, ha destacat que el comú “fa una aposta decidida i continuada per la multicultura. I la col·laboració amb l’Ambaixada de França n’és un exemple”. El cònsol ha recordat que aquest “serà el tercer espectacle que es farà a Encamp de la mà de l’ambaixada”, després d’’Intramuros’ i ‘Les singes aussi s’ennuient le dimanche’. Per tant, “esperem que la col·laboració pugui continuar durant molts anys més”.

Rascagnères també ha matisat que l’elecció de l’obra, duta a terme entre el comú i l’ambaixada, “ha estat tot un encert. I és que la peça teatral té una ressonància molt particular en el moment actual. L’obra parla d’unes iniciatives individuals en un moment força difícil, que era la Segona Guerra Mundial a Europa, i això té una ressonància també avui dia si mirem el que està passant al nostre entorn amb països com Iran, Afganistan, Ucraïna, Birmània… Veiem que, malauradament, el que va passar fa més de 70 anys pot tornar a passar avui dia”.

El cònsol ha afegit que ‘Les Crapauds Fous’ “magnifica que les iniciatives individuals són molt importants. Evidentment, les col·lectives, la diplomàcia, també serveixen de molt. Però crec que les d’aquelles persones que es podrien quedar a casa, sense intervenir, i decideixen prendre riscos per a salvar a altres persones que són objecte de persecució són de lloar”. I d’això tracta l’obra, de “fer aflorar aquest sentiment què encara que estiguem lluny, no hauríem de tenir indiferència pel que està passant al nostre voltant”.

Una comèdia d’aventura inspirada en fets reals

Pel que fa al format de l’obra, l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, ha remarcat que tot i la “duresa i l’àmbit tràgic” de la història, es tracta “d’una comèdia d’aventura basada en fets reals. La peça teatral està escrita i dirigida per Mélody Mourey”.

‘Les Crapauds Fous’ explica l’extraordinària història de dos herois polonesos que van salvar milers de vides durant la Segona Guerra Mundial organitzant un gran engany. La representació es mou en dues èpoques i espais (1990 a Nova York i 1940 a Polònia) i compta amb un total de 9 comediants que pugen a l’escenari per a interpretar a més de 20 personatges diferents.

Tribolet també ha destacat que es tracta d’una peça “molt original” i que l’any 2019 l’obra “va ser seleccionada en tres categories als premis ‘Les Molières’ com a millor espectacle, millor posada en escena i millor autor”.

L’ambaixador també ha volgut destacar la bona col·laboració existent entre el comú i l’ambaixada i ha agraït el suport tant de la corporació encampadana com del Copríncep Francès, que aquest matí ha estat representat a la presentació per part del seu director de gabinet, Pascal Escande.

Escande ha assegurat que “com cada any, hem apostat per a donar suport financer a la Saison Culturelle. Després de la pandèmia, hi ha una necessitat molt forta de fomentar la cultura, i sobretot, la cultura francesa. Per això, seguint la decisió del Copríncep, hem decidit fer un sobrecost financer important de 50.000 euros per a col·laborar amb la temporada d’enguany, on hi formem part en 10 espectacles”. Amb tot, “esperem que sigui un èxit per a tothom”.

Venda d’entrades i descomptes per als usuaris del Carnet Jove i escolars

Les entrades per a assistir a l’obra de teatre ja es poden adquirir a comuencamp.ad. El cost és de 20 euros per a l’entrada general, 10 euros per als usuaris del Carnet Jove i 5 euros per als escolars.