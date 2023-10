Presentat l’X-Trial d’Andorra la Vella

Pilots, autoritats i membres de la federació en la presentació de la prova (FMA)

La seu d’Andorra Turisme a Encamp ha estat avui l’escenari de la presentació de l’X-Trial d’Andorra la Vella que es disputarà el pròxim dissabte, dia 7 d’octubre, al Poliesportiu d’Andorra a partir de les 18 hores. Amb la disputa d’aquesta cita comença la segona meitat de la temporada que es va aturar després de la quarta prova amb Toni Bou (Repsol Honda Trial Team) com a líder de la classificació provisional del Campionat amb 20 punts més que Jaime Busto (GasGas).

Els dos pilots han estat protagonistes destacats de la presentació d’aquest dimarts que ha comptat amb la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, el cònsol menor d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, el secretari d’Estat d’Empresa Marc Saura i el CEO d’Andorra Turisme Betim Budzaku.

El 16 vegades campió del món, Toni Bou, ha comentat: “Aquesta és sempre una prova especial per a mi. És la meva prova de casa i sempre tinc una pressió afegida, no només per a guanyar i fer-ho davant de la meva gent, sinó per a fer gaudir de la competició i de l’espectacle als aficionats andorrans. Aquest país està cada vegada més compromès amb el nostre esport i el millor que podem fer és esforçar-nos al màxim davant d’uns seguidors que estan entre els més entesos i apassionats del tot el campionat. Estic segur que serà una gran prova i que tots plegats en gaudirem força.”

Per la seva banda, Busto ha expressat en aquests termes les seves expectatives: “Tinc moltes ganes de competir dissabte en un escenari en el que ja sé que és aconseguir la victòria perquè vaig guanyar l’any passat. La prova d’Andorra és sempre especial per a nosaltres, pel seu ambient i el disseny de les seves zones. Aquesta temporada hi arribo segon del mundial després d’haver guanyat a Àustria i haver sumat altres tres podis. Espero lluitar per la victòria.”

Aquesta serà la quarta vegada que Andorra la Vella acull una prova mundialista des que es va iniciar la nova era del Campionat del Món d’X-Trial després d’haver tancat la temporada en dues ocasions. Al 2019 i l’any passat.

Dissabte, al Poliesportiu d’Andorra, els 9 pilots participants hauran de superar 5 zones a la primera ronda i 5 més a la segona. Un cop sumats els punts de cadascuna d’elles, els tres millors passaran a la final que es disputarà sobre un recorregut de 6 seccions.

A més de Toni Bou i Jaime Busto els participants de l’X-Trial de Andorra la Vella seran Adam Raga (TRRS), Gabriel Marcelli (Repsol Honda Trial Team), Toby Martyn (Montesa), Matteo Grattarola (Beta), Benoit Bincaz (Sherco), Aniol Gelabert (Beta) i Billy Green (Scorpa).

Les entrades de l’X-Trial d’Andorra la Vella estan disponibles a https://tickets.x-trial.com/andorra. També es podrà seguir en directe a www.x-trial.tv.