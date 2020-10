Presentat el Projecte Estratègic per a la transformació de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran

La Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya han presentat aquest dijous el Projecte Estratègic per a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran 2020-2027. El pla neix amb l’aval tant de les administracions superiors com de la Unió Europea i pretén “generar un nou model econòmic basat en l’economia verda, circular i digitalitzada, que s’ha de desplegar en 8 anys. La primera aportació pressupostària consta de 17,7 milions d’euros.

Entre els primers objectius que es marca el pla hi ha “assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola, ramadera i forestal com a sector estratègic” i “afavorir l’arrelament al territori en base a la creació d’ocupació de qualitat en sectors emergents”. El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha exposat que han demanat a les administracions superiors ajut per impulsar “un territori que compti amb els suports europeus necessaris per projectar-se cap al futur i contribuir així a l’assoliment dels ambiciosos objectius globals, com els ODS o el Pacte Verd de la UE”.

L’actuació del projecte se centrarà a dotar de suport econòmic i tècnic les administracions locals perquè puguin fer transformacions efectives. En primer terme, es vol impulsar un nou teixit industrial que reforci sectors com l’agroalimentari o els serveis i alhora atreguin noves inversions i talent. En segon lloc, la millora de les cadenes alimentàries, per fer-les més resilients, competitives i eficients en l’ús dels recursos, atractives per al necessari relleu generacional del sector.

Valorització del medi

Una altra de les oportunitats, afirmen des de la Diputació, passa per la valorització dels serveis mediambientals per reforçar un model turístic lligat a l’oci, el lleure i la cultura vinculat a la riquesa natural, i alhora per fer emergir nous models de negoci vinculats a la preservació i recuperació de la biodiversitat, la preservació del sòl o la gestió de l’aigua. També es vol aprofitar millor els boscos per generar nous models de negoci, que alhora contribueixen a millorar la gestió forestal i minimitzar el risc d’incendis.

En cinquè lloc, es vol aprofitar les noves possibilitats que oferirà l’arribada imminent de la tecnologia 5G. Finalment, amb l'”ocupació verda” es vol generar “un model energètic just, descentralitzat i generador de valor al territori”.

A la presentació també hi han pres part el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès; la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, i la delegada del Govern davant de la Unió Europea, Meritxell Serret, que hi ha intervingut des de Brussel·les. Aragonès ha assegurat que l’acord “ha de ser una iniciativa de referència per a altres territoris de Catalunya, per convertir aquesta situació de crisi en una oportunitat de canvi”. I ha posat com a exemple l’anunci de l’Àrea 5G de Lleida, que “ha de donar eines per avançar en aquesta transformació econòmica del territori”.

El pla també vol implicar centres de recerca, la UdL i d’altres agents agents econòmics i socials del territori com ara Patronat de Promoció Econòmica, Globalleida, el CEEI, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la Cambra de Comerç, l’IRTA, la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell i diversos ajuntaments de la demarcació.