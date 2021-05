Aquest migdia s’ha presentat el projecte de dinamització de la xarxa de camins pels voltants de la Seu d’Urgell que porta a terme l’Associació de Marxa Nòrdica Cadí-Pirineus que té com a objectiu potenciar aquests senders ja existents a través dels valors naturals, culturals i històrics que presenten. Així ho ha explicat aquest migdia en roda de premsa un dels responsables d’aquest projecte, Albert de Gràcia, que ha manifestat que “la dinamització d’aquests camins és clau per atraure visitants i competir amb l’oferta de les comarques veïnes o Andorra”.

El projecte consisteix en inventariar, crear itineraris i senyalitzar un seguit de senders que hi ha entre els municipis de la Seu d’Urgell i de Valls de Valira, que uneixen pobles, bordes, zones forestals i espais de gran bellesa natural, que havien quedat desdibuixats motiu pel qual veïns i visitants no els utilitzaven per desconeixement o per por de perdre’s.

Albert de Gràcia, que ha agraït a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), a l’Ajuntament de Valls de Valira i a l’empresa PEUSA per la seva col·laboració a l’hora de fer possible aquesta iniciativa, ha explicat que “aquest projecte neix d’una necessitat al comprovar que arran de la pandèmia la gent tenia més ganes de muntanya i de més contacte amb la natura, unit amb la necessitat de particulars, veïns i senderistes que utilitzen els camins del territori, vam veure que calia recollir aquesta gran xarxa de camins al voltant de la Seu d’Urgell per donar-la a conèixer perquè tothom en pugui fer ús”.

De Gràcia ha remarcat que s’ha convidat als veïns per on passa aquesta xarxa de camins a que se la facin seva. Per la seva part, els veïns han mostrat el seu agraïment per la tasca d’inventariar i senyalitzar adequadament aquests camins ja existents, ja que d’aquesta manera es regularitzarà el pas per aquests itineraris identificats. Es preveu que aquesta xarxa de senders estigui enllestida a mitjans del pròxim mes de juny.

Aquest projecte també vol atraure aquells visitants que volen realitzar activitats de senderisme que requereixen d’un seguit de productes i serveis durant la seva estada, una oportunitat de dinamització de l’economia local i de l’activitat econòmica de la Seu d’Urgell i de poblacions veïnes.

Per la seva part, el vicealcalde de la Seu d’Urgell,Francesc Viaplana, ha remarcat que “aquest projecte és una aposta més a la Seu i comarca per potenciar el nostre entorn privilegiat, a través d’aquesta xarxa de camins que quedarà inclosa dins de Pirineu Outdoor, iniciativa que aglutina tota l’activitat no motoritzada en el medi natural a l’Alt Urgell”. Viaplana ha remarcat la importància que suposa disposar d’aquesta xarxa de senders per l’activitat econòmica que pot comportar al territori.

Pere Porta, director de l’IDAPA, ha agraït poder col·laborar en aquest projecte local que s’engloba en l’estratègia d’aquest institut de potenciar les activitats en el medi natural, i ha destacat la importància de la col·laboració entre l’àmbit públic i privat per tirar endavant aquest tipus d’iniciatives.

D’altra banda, el director general de PEUSA, Marcel Dorna, ha agraït l’oportunitat de participar en aquest projecte que pretén conservar el medi natural i revaloritzar-lo. “El projecte crea consciència del valor que té el nostre entorn natural i estem convençuts que serà un èxit que es podrà replicar a qualsevol altre zona de la nostra comarca”.

Voluntariat per posar a punt els camins de Calbinyà i Llirt

Precisament aquest pròxim cap de setmana s’han organitzat dues jornades de voluntariat (dissabte 22 i diumenge 23 de maig) perquè tothom que ho desitgi pugui col·laborar en posar a punt els camins del sector de Calbinyà i Llirt. Després d’aquesta acció, voluntaris i voluntàries seran obsequiades amb un dinar campestre.

Les persones que participin com a voluntàries en alguna d’aquestes dues jornades poden apuntar-se enviant un correu a mncadipirineus@gmail.com