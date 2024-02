Presentaran el treball “Paraules que m’agraden”, de Joan Aixàs, a la Seu

Carnell anunciant la presentació del llibre “Paraules que m’agraden” (Aj. la Seu)

El proper dijous, 22 de febrer, tindrà lloc la presentació de l’obra Paraules que m’agraden de l’escriptor urgellenc Joan Aixàs. L’acte serà a les vuit del vespre a la sala de Sant Domènec. La presentació anirà a càrrec de Joan Barrera, alcalde de la Seu d’Urgell, i es comptarà amb les intervencions d’Anna Martí, Isidre Domenjó, Joan Obiols i el propi autor, amb fons musical d’Arnau Obiols.

El projecte es va començar a gestar el mes de març de 2020, ara farà gairebé quatre anys. L’obra porta com a subtítol ‘De la parla i el llenguatge de l’Alt Urgell’ i sorgeix d’una tasca ingent de recull i recerca, amb la participació de persones del territori, que s’hi han implicat a través de les xarxes socials, on el col·lectiu compta actualment amb 268 persones col·laboradores que hi han fet diverses aportacions.

L’autor, cirurgià de professió, va començar a ordenar paraules i expressions que havia anat recollint, progressivament, durant anys. La base del llibre consisteix, sobretot, en la recopilació i estudi de mots antics, dialectals, vulnerables i en risc de caure en l’oblit.

En l’obra també hi tenen cabuda paraules d’altres contrades, que poden resultar interessants per a ser analitzades i estudiades. “Paraules que m’agraden” conté també cultismes, arcaismes etimologies o llatinismes, que per la seva singularitat ajuden a mantenir l’atenció del lector. S’inclouen també recordatoris ortogràfics, gramaticals fins a registrar 4.500 paraules, totes elles registrades i definides.

El llibre, que consta de 240 pàgines, ha estat il·lustrat per Ramon Berga i compta amb el patrocini de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, de la Diputació de Lleida, de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, de l’IDAPA i del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.