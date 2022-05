Presentada la segona edició del Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu

La segona edició del Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu s’ha presentat aquest dimecres al matí. El certamen, que va néixer l’any passat, té com a objectiu principal reconèixer l’excel·lència en la feina periodística al voltant de l’esport i homenatjar la figura del periodista Àlex Lliteras. La primera convocatòria del premi va tenir una bona acollida i per aquest motiu s’ha decidit tornar a convocar el premi incloent algunes novetats a les bases d’enguany per facilitar encara més la concurrència.

El premi està dotat amb 5.000 euros aportats pel Govern. Com a novetat d’enguany s’ha decidit dividir la dotació total pressupostada en 4.000 euros pel guanyador i 1.000 euros per un accèssit. “Celebrem poder impulsar una segona edició del premi, que creiem que és la millor manera de recordar l’Àlex Llietras i també donar mèrit i premiar el bon periodisme esportiu que permet donar difusió a l’esport”, ha ressaltat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva.

Tal com es recullen a les bases, s’hi poden presentar treballs publicats en premsa, ràdio, televisió i internet difosos durant l’any 2021 i fins al 31 de maig del 2022. Les publicacions han d’haver estat fetes en català i per participar en el premi, cal adjuntar a les propostes el formulari d’inscripció signat, amb les dades dels autors o representants legals. Així, i amb la voluntat de facilitar la concurrència, les propostes s’han de lliurar de forma telemàtica a l’adreça electrònica premialexlliteras@govern.ad. El termini per presentar els treballs és entre el 12 de maig i el 15 de juliol del 2022. L’hora límit serà les 00 h.

Es poden presentar reportatges de premsa, ràdio, televisió o difosos per internet. Pel que fa a la premsa, cal presentar un original de la publicació de qualitat excel·lent en format PDF. Quant a ràdio i televisió, els treballs s’han d’enviar en qualsevol format digital a l’adreça electrònica facilitada, i s’han d’acompanyar del certificat d’emissió corresponent signat per la direcció de l’emissora. En el cas d’una sèrie, l’autor haurà d’escollir-ne un sol capítol. S’accepten treballs difosos per Internet.