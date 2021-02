Presentada la Llei de creació de la fundació privada del sector públic Andorra Recerca i Innovació

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han presentat aquest dimarts el Projecte de llei de creació de la fundació privada del sector públic Andorra Recerca i Innovació.

Tal com ha exposat Vilarrubla, la voluntat del text és aglutinar el coneixement de l’Institut d’Estudis Andorrans, l’Observatori Sostenibilitat d’Andorra i ActuaTech, com a entitats de recerca i innovació existents fins ara diferenciades, en un sol ens que optimitzi recursos i generi de forma coordinada coneixement, projectes i solucions innovadores per donar resposta als principals reptes de les administracions públiques, el teixit empresarial i la ciutadania.

Així, han apuntat tres finalitats concretes de la nova fundació: crear coneixement mitjançant la recerca, transmetre aquest coneixement als actors que se’n puguin beneficiar i prospectar noves oportunitats per a la recerca, la innovació i l’emprenedoria.

La ministra ha confirmat que els àmbits d’actuació ja existents –societat, muntanya, sostenibilitat i transició energètica, noves tecnologies i foment de la innovació i emprenedoria– es mantenen, mentre que l’àrea d’innovació s’encarregarà de buscar-ne de noves adaptades a les necessitats actuals de la societat.

Per la seva banda, el ministre Gallardo ha afegit que “es tracta de potenciar la col·laboració i les sinergies que ja existeixen actualment entre aquestes diferents institucions, però amb una estructura més definida, alhora que permetrà eliminar duplicitats”. El titular d’Economia ha destacat que, a més, és busca crear, captar i retenir talent del Principat per al Principat.

Finalment, pel que fa a l’organització de la futura fundació, Gallardo ha exposat que tindrà un patronat que s’encarregarà de la seva organització al més alt nivell, i que d’aquest se’n desplegaran un comitè director per a l’àrea de recerca i un altre per a l’àrea d’innovació.

El text, aprovat la setmana passada pel Consell de Ministres s’ha presentat per part dels ministres als diferents grups parlamentaris. Amb la seva entrada a tràmit parlamentari i s’espera que pugui ser aprovat aquest mateix 2021.