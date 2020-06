Presentació del número 32 de la revista Àgora

La setmana vinent es presenta l’edició número 32 de la revista Àgora.

L’acte es realitzarà dimarts 30 de juny a les 7 de la tarda al jardí de Casa Ramonguem a la plaça d’Ordino, en el darrer acte del secretariat de Velles Cases Andorranes.

Conté el reportatge del Dia de la Cultura 2019, els homenatges a John Morrison, Ambròs Caralt i Melcior Font, el record de Salvador Brasó, Irene Clua a Joves artistes, els poemes premiats al concurs Martí i Pol, el Dia de la Poesia, activitats de les entitats i les portades dels llibres editats el 2018-2019.

Així mateix, per als que no hi puguin assistir, hi haurà una parada d’Àgora Cultural a la Plaça del Poble el dijous 23 de juliol.