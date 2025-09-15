Presentació del llibre “Un mundo sin guerra” (“A World without War”), de Sundeep Waslekar

L’Observatori Interdisciplinari d’Història, Ciència Política, Relacions Internacionals i Unió Europea de la Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest dilluns, 15 de setembre, l’acte de presentació, a Andorra, del llibre Un mundo sin guerra (A World without War), de Sundeep Waslekar, un pensador destacat sobre el futur global que ha treballat amb seixanta-cinc països sota els auspicis de l’Strategic Foresight Group, el grup de reflexió internacional que va fundar ell mateix l’any 2002.
A l’assaig A World without War, publicat per Harper Collins India (2022) i traduït al francès com Entre Guerre et Paix, pel CNRS (2023) i a l’espanyol com Un mundo sin guerra, per Nola Editores (2025), Waslekar adverteix del risc imminent d’una III Guerra Mundial, que pot acabar amb l’espècie humana a causa de la modernització de les armes nuclears, una carrera armamentística amb ús d’intel·ligència artificial entre les grans potències, la propagació dels nacionalismes estatals i el declivi de les institucions internacionals. Hi comenta la història i la filosofia dels últims dos mil anys per a mostrar que, tanmateix, la guerra és una elecció que fan els dirigents de les grans potències, i que per tant també poden triar la pau. Ofereix, així, una nova teoria de les relacions internacionals basada en l’acceptació universal i la coexistència pacífica.
Després d’haver estat rebut pel rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, l’autor s’ha reunit amb la Junta Acadèmica de l’UdA just abans de l’acte acadèmic de presentació. Posteriorment, també ha protagonitzat una sessió de treball amb representants d’entitats andorranes compromeses amb la cultura de la pau i la prevenció de conflictes.