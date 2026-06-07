Presentació del documental de «Pirineos Cup», a la Seu

La setmana vinent tindrà lloc l’estrena oficial del documental de Pirineos Cup, una producció que recull els 25 anys d’història d’un projecte esportiu que ha crescut estretament vinculat al territori de l’Alt Urgell, Andorra i els Pirineus. Des de l’any 2001, Pirineos Cup ha reunit milers d’esportistes, famílies i professionals procedents de tot el món, convertint-se en una de les cites de referència del futbol base internacional. Aquest documental vol retre homenatge a totes les persones, institucions i municipis que han contribuït a construir aquesta trajectòria compartida.
L’acte tindrà lloc el pròxim dijous, dia 11 de juny, de les 19:00 a 20:30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i inclourà la projecció íntegra del documental, així com un còctel posterior.