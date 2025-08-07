Presentació del còmic “Un fosc mantell”, de Jaime Martín, a la Seu i a Tuixent

Aquest divendres, 8 d’agost, Jaime Martín, autor i il·lustrador conegut per la seva trilogia familiar Siempre tendremos 20 años i per nombrosos premis de caràcter nacional i internacional, presentarà a les 19 hores, a la Sala Immaculada de la Seu d’Urgell, el còmic Un fosc mantell, de Norma Editorial, en un acte que tindrà la seva rèplica a Tuixent l’endemà, dissabte dia 9 d’agost, a les 12 hores, a la Sala Cadí de la població.
Un fosc mantell és una obra centrada en el món de les trementinaires i ambientada en un entorn rural carregat de tensió i de simbolisme. Situada a mitjans del segle XIX, la història té com a protagonista la Mara, una trementinaire que troba una jove desconeguda, muda i desmaiada, que esdevé l’origen d’una sèrie de conflictes amb una comunitat local profundament tancada i supersticiosa.
L’autor explora en el seu còmic temes socials profunds com la industrialització, l’ensenyament laic, el treball infantil, la salut pública i, fins i tot, l’eutanàsia infantil. El perill i l’opressió ideològica sobrevola una comunitat rural que es creu aïllada i justa, però que amaga fosques convencions
L’estil visual i narratiu de Martín reflecteix una aposta consistent pel color — característic i evocador— i una atmosfera narrativa intensa que submergeix el lector en la misèria i la bellesa d’un paisatge de muntanya alhora poètic i inquietant.
Organitzen la presentació el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), el Museu de les Trementinaires de Tuixent i, els ajuntaments de la Seu d’Urgell i de Josa i Tuixent.