Presentació del breu compendi del Manual Digest

La responsable cultural del parlament, Maria Martí, i l’historiador Albert Villaró (Consell General)

La cèlebre obra d’Anton Fiter i Rossell ‘Manual Digest de les Valls Neutres d’Andorra’ compta des d’aquest dimarts amb un resum de 50 pàgines elaborat per l’historiador Albert Villaró. La nova publicació recull d’una forma acurada el contingut de l’obra de Fiter i Rossell, mantenint en tot moment l’esperit del llibre original que en té més de 400.

Amb aquesta nova edició del Manual Digest, encomanada pel Consell General, es pretén que la ciutadania disposi del text en llenguatge entenedor, ja que s’ha adaptat al català actual. A més, el breu compendi s’ha traduït al castellà, francès i anglès per a fer-lo accessible internacionalment i, així, exportar l’obra de Fiter i Rossell més enllà de les fronteres.

A més, amb la voluntat que el ‘Manual Digest de les Valls Neutres d’Andorra. Breu Compendi’ arribi a tots els centres educatius del país, el síndic general, Carles Ensenyat, ha fet entrega al ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitat, Ladislau Baró, d’una còpia digital del text en català perquè pugui ser estudiat i consultat per tots els docents i alumnes dels tres sistemes educatius d’Andorra.

Durant la presentació del llibre que ha tingut lloc al vestíbul del Consell General, aquest dimarts al vespre, la responsable cultural del parlament, Maria Martí, ha mantingut una conversa amb l’autor del resum, Albert Villaró, que ha servit per a explicar tot el procés d’adaptació d’una obra complexa i exhaustiva com el Manual Digest a un text adaptat per a tots els públics.