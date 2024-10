Presentació de Plataforma Andorrana per la Llengua i un estudi sobre usos lingüístics en comerços

Plataforma per la Llengua tindrà representació territorial al Principat d’Andorra

Aquest divendres, 4 d’octubre, es presentarà en roda de premsa Plataforma Andorrana per la Llengua, entitat que exercirà com a representació territorial de Plataforma per la Llengua al Principat d’Andorra. Aquest organisme sorgeix amb l’objectiu de promoure i defensar la llengua catalana al país. Durant la presentació es donaran a conèixer els objectius principals de la plataforma, així com les diverses iniciatives que s’han previst per al futur.

També s’explicarà com la ciutadania pot col·laborar en aquesta tasca de preservació i impuls de la llengua catalana a Andorra. L’acte davant dels mitjans de comunicació ​també servirà per a presentar un estudi elaborat per la lingüista, Carla Piñol, que analitza els usos lingüístics en 550 establiments comercials del Principat.



En aquest acte hi intervindrà Marc Vila, president de Plataforma Andorrana per la Llengua; Òscar Escuder, president de Plataforma per la Llengua, i Carla Piñol, autora de l’estudi «Usos lingüístics als establiments comercials d’Andorra la Vella». A més, l’acte comptarà amb la presència de representants de Plataforma per la Llengua de Catalunya, Catalunya Nord, Illes Balears i l’Alguer, que compartiran les seves experiències i visions sobre la defensa de la llengua catalana en altres territoris.





Altres assistents

A més, a l’acte hi assistiran els següents membres de la Junta Directiva de Plataforma Andorrana per la Llengua: la vicepresidenta, Mercè Miguel; el tresorer, Jordi Robert; el secretari, Guillem Fiñana, i el vocal, Jordi Rieradevall.

Per part de Plataforma per la Llengua hi assistiran: el secretari de l’entitat, Francesc Marco; el delegat de Plataforma per la Llengua l’Alguer, Mauro Mulas; el delegat de Plataforma per la Llengua Catalunya Nord, Enric Balaguer; i la membre del Consell Consultiu, Fanny Tur.

En aquest acte també hi assistiran David Pérez, conseller del Comú d’Escaldes-Engordany; María Dolores López, consellera d’Educació de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra; Eduard Ibáñez, representant personal del copríncep episcopal; Maite Benítez, presidenta d’AUTEA, i Maria d’Urgell Sansa, gerent de la Universitat d’Andorra, entre d’altres.

L’acte, adreçat als mitjans de comunicació per tal de presentar públicament la Plataforma Andorrana per la Llengua, tindrà lloc a La Llacuna, a Andorra la Vella.