Presentació de l’herbari del vessant nord-occidental del Cadí, d’Artur Blasco

La Sala de Sant Domènec de la Seu d’Urgell acollirà aquest divendres, 18 de juny, a les 7 de la tarda, la presentació de l’herbari del vessant nord-occidental del Cadí, realitzat per Artur Blasco i ingressat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell entre els anys 2017 i 2019. A l’acte hi assistiran la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós; el director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, Julio Quílez; el director del parc natural del Cadí-Moixeró, Jordi García Petit, i l’autor de l’herbari, Artur Blasco.

Blasco, conegut a bastament pels seus estudis sobre la música tradicional del Pirineu, és llicenciat en Biologia, un dels aspectes menys coneguts de la seva biografia. L’herbari forma part dels treballs no acabats de la seva tesi doctoral iniciada a partir de l’any 1966, on va combinar treballs de camp i de laboratori en el marc del Seminari de Geobotànica de la Universitat Central de Barcelona, dirigit pel prestigiós doctor Oriol de Bolós.

Tant l’herbari com la resta de la tesi doctoral d’Artur Blasco van ser tutelats pel doctor Josep Vigo Bonada, responsable de la secció de Fanerogàmia del Seminari de referència i actualment membre del Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona. El botànic és autor de publicacions científiques com “Flora dels Països Catalans (1984)” o “Notes sobre la flora dels Pirineus catalans (1974)”. Precisament, durant l’acte de presentació Jordi Pasques llegirà un text escrit expressament pel doctor Vigo, que evoca les tasques i vivències compartides amb l’Artur Blasco durant les etapes de confecció de l’herbari, posant en valor la importància, singularitat i excepcionalitat de l’estudi.

Catalogat i digitalitzat

L’herbari, custodiat per l’Artur Blasco a casa seva, va ingressar a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell entre els anys 2017 i 2019 i està constituït per 590 fitxes descriptives i 929 mostres vegetals, que corresponen a exemplars de plantes vasculars classificades en els ordres taxonòmics de família, gènere i espècie. En aquests moments, l’herbari en el seu conjunt, es troba catalogat i totalment digitalitzat. Es preveu que en breu s’obri a la consulta en línia a través de l’aplicació corporativa de la Xarxa d’Arxius Comarcals del Departament de Cultura “Arxius en Línia”. L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell destaca que “d’aquesta manera, el patrimoni natural a través de la seva manifestació com a patrimoni documental, es posarà a l’abast de la societat i, especialment, de la comunitat científica, que disposarà d’una eina excepcional per al desenvolupament de la recerca i la difusió”.

Per accedir presencialment a l’acte cal realitzar la inscripció prèvia a través de la pàgina web http://agenda.laseu.cat/cultura