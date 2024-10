Presentació de la novel·la “Aleteig”, guanyadora a la Nit Literària 2023

Teresa Ventura

El passat dia 26 de setembre, el president del Cercle de les Arts i les Lletres, Joan Burgués, juntament amb la ministra de Cultura, Mònica Bonell, varen presentar el llibre “Aleteig”, de l’escriptora andorrana Cristina Canut. L’autora va ser la guanyadora del premi de novel·la Fiter i Rossell 2023, i el guardó és un dels més bens dotats del cartell de premis de la 45a Nit Literària Andorrana, que organitza el Cercle de les Arts i les Lletres del Principat d’Andorra.

Per a l’escriptora, aquesta es la seva segona novel·la, però és el seu primer premi, per la qual cosa, Cristina Canut, va agrair al Cercle aquest reconeixement públic del seu segon llibre, “Aleteig”. Cristina Canut va dedicar el seu llibre en homenatge al seus avantpassats i en la dedicatòria escrita en la introducció del llibre, als seus fills.

Joan Burgués, president del Cercle de les Arts i les Lletres, la Ministra de Cultura Mònica Bonell i l’autora del llibre Cristina Canut

La novel·la “Aleteig” tracta, en paraules de la pròpia autora, d’una història de superació i de l’amor de mare. Parla del suport de la família i dels seus viatges entre França i Andorra on ella va estudiar diversos anys. Però també té un transfons que ens fa retrocedir en el temps de la Segona Guerra Mundial apropant-nos als refugiats, els evadits i els passadors. Cristina Canut en la seva presentació del llibre, també es pregunta com és que als estudiants d’Andorra només se’ls parla dels Pariatges, dels bisbes i dels comtes i no es parla del paper d’Andorra com a país neutral.

La seva gran preparació literària li permet afegir en format de proverbis o cites cèlebres, a l’inici d’alguns dels capítols del llibre, importants reflexions. Són frases i pensaments d’autors als quals l’autora ha sabut adaptar fidelment a alguns capítols d’”Aleteig”.

Els proverbis aportats van des de l’escriptor i filòsof François-Marie Arouet, dit Voltaire (1694 – 1798); el poeta, assagista i crític d’art Charles Baudelaire (1821 -1867); la pacifista i escriptora austríaca Bertha von Suttner (1843 – 1914); el poeta i filòsof bengalí Rabindranath Tagore (1861 – 1941); la química Marie Curi (1867 – 1934); l’escriptor francès Paul Brulat (1866 – 1940); la poetessa xilena Gabriela Mistral (1889 – 1957); el periodista polític francès Henry Maret (1837 – 1917), etc.

Per a acabar i a la recerca del títol de la seva obra, Cristina Canut conclou que el seu llibre parla de sentir, de bategar les ales i de volar cada cop més alt, per a sobreviure. Perquè també, en paraules seves “la vida és un etern recomençar, com l’aleteig d’una papallona”.

Portada del llibre “Aleteig”, de Cristina Canut

Només em resta que recomanar aquest segon llibre “Aleteig”, Cristina Canut, que al seu dia ja ens va sorprendre gratament amb el seu primer llibre que porta per títol de “La veu d’un perfum”, publicat l’any 2020, del qual també aportem la portada corresponent i que correspon al passeig prop del riu a Escaldes-Engordany, la seva parròquia.

Coberta del llibre “La veu d’un perfum” (2020), de Cristina Canut

Finalment, em permeto afegir que el llibre “Aleteig”, de Cristina Canut, també es va presentar a l’estand d’Andorra (parada número 38) de la recent 42a edició de la Setmana del Llibre en Català, juntament amb el “La dèria de viatjar”, de Roser Calvó que alhora, aquesta última, també el va presentar a la Biblioteca Comunal d’Ordino, el passat dijous dia 3 d’octubre. La Setmana del Llibre en Català, celebrada del 20 al 29 de setembre, a Barcelona, va acollir totes les novetats literàries d’Andorra i el Pirineu. El certamen va incloure, el dissabte dia 28, el “Matí dedicat a Andorra” on varen participar la majoria d’autors del país, els quals tenien noves produccions, i acompanyats de les editorials corresponents.

Llibres de la Societat Andorrana de Ciències a l’estand 38, d’Andorra, a la Setmana en Llibre en Català, a Barcelona

Text i fotos: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).