Presentació de la memòria d’activitats 2022 d’Integra Pirineus

Cartell anunciant la presentació de la memòria 2022 d’Integra Pirineus

Aquest dijous, 21 de setembre, es farà a la Seu d’Urgell una presentació de la Fundació Integra Pirineus i es donarà a conèixer la seva memòria d’activitats del 2022. L’objectiu de la xerrada és explicar les tres línies principals d’actuació de l’entitat en l’àmbit laboral, sociolaboral i social. També es mostraran les xifres i accions desenvolupades durant la darrera anualitat per a fer-ne balanç amb tots els treballadors. Alhora, el públic assistent descobrirà amb més profunditat què ofereix aquesta fundació privada.

Durant l’acte s’exposaran dades sobre el nombre total de treballadors i treballadores, les persones que s’han atès amb els diferents programes que es gestionen, així com les empreses i entitats col·laboradores. Els punts on s’incidirà de forma especial són la gestió forestal sostenible que es desenvolupa als boscos del Pirineu i la prestació de serveis. Per a acabar, es farà referència a les novetats que s’estan desenvolupant al llarg d’aquest any i les accions futures previstes.

L’acte és obert a tothom i tindrà lloc a les set del vespre a la 3a planta de l’edifici de les Monges (CETAP). L’organització posa a disposició de les persones que volen assistir a l’acte un formulari en línia per tal d’inscriure’s i poder tenir un control d’aforament.





Projectes actuals

Prèviament a aquesta xerrada, el mateix dijous, a les 11 del matí, es preveu presentar els programes que es desenvoluparan a la comarca de l’Alt Urgell els mesos vinents i que recentment s’han posat en marxa. Les propostes s’adrecen a persones que reben la renda garantida de ciutadania o bé que estan en risc d’exclusió social. També s’hi inclouen persones amb discapacitat o trastorn de la salut mental, a més de joves de 16 a 30 anys, especialment els que presenten problemàtiques psicològiques i malestar emocional.





Presentació a la Cerdanya

Un acte semblant es durà a terme el dimarts 26, a les set del vespre, al Museu Cerdà de Puigcerdà. Allà es donaran a conèixer els programes que gestiona Integra Pirineus a la Cerdanya i hi haurà una ronda d’experiències reals de persones que han participat anteriorment en els programes, així com una explicació de totes les accions que s’han desenvolupat els darrers mesos.

Les persones interessades a participar-hi o que vulguin tenir més informació, es poden posar en contacte amb Integra Pirineus enviant un correu electrònic a info@integrapirineus.com o trucant al telèfon 973 352 966.