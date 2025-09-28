Presentació de la biografia de Josep Zulueta, a càrrec de l’historiador Carles Gascón

Amb motiu dels actes de l’Any Zulueta, el proper dijous, dia 2 d’octubre, a les 19:00 hores, es presentarà a la sala d’actes de Sant Domènec, a la Seu d’Urgell, el llibre titulat Josep Zulueta i Gomis (1859-1925). L’home que va canviar el Pirineu, de l’historiador urgellenc Carles Gascón Chopo. El llibre, publicat per Edicions Salòria, compta amb la col·laboració de la Cooperativa Cadí, totalment implicada en l’homenatge al fundador d’aquesta societat, decisiva en l’evolució econòmica recent de la Seu d’Urgell i la seva comarca, i imitada en molts altres indrets del Pirineu català.
Nascut a Barcelona l’any 1859, fill de pare metge i advocat ell mateix de formació, Josep Zulueta no semblava destinat a dedicar-se al món agrari. Amb tot, els seus vincles familiars amb el Pirineu i, sobretot, la llarga convalescència d’una malaltia a la Cerdanya, van estimular un interès que ja no l’abandonaria i que culminaria amb la compra de la finca de la Torre del Peu, als afores de la Seu d’Urgell, l’any 1892, i amb la fundació de la Cooperativa Cadí, a la mateixa ciutat, l’any 1915.
Zulueta va defensar els seus postulats agraristes en la política nacional des del seu escó per Vilafranca del Penedès com a diputat a Corts. Va tenir el seu protagonisme en l’aprovació de la llei de cooperatives i va estar a punt de sortir-se’n amb la creació d’un banc nacional de crèdit agrari, que no va reeixir per culpa de les tensions polítiques del moment. Home afable, de verb àgil i de tracte agradable, va tenir relació amb diverses personalitats del moment, com ara Miguel de Unamuno, Dionís Puig, el pare de la meteorologia catalana, un joveníssim Lluís Companys, que s’inicià en política en el seu partit reformista i, fins i tot, amb Albert Einstein en la seva visita a Barcelona, l’any 1921.
Diluït el gran reconeixement que va tenir en vida per les grans convulsions polítiques posteriors a la seva mort, la recuperació de la memòria de Josep Zulueta ha estat una tasca complexa en la qual l’autor ha rebut l’ajuda, entre molts altres, dels seus descendents, tant dels de Barcelona com dels de Mèxic, on va haver d’exiliar-se el fill, Ferran, després de la Guerra Civil. Uns i altres seran presents a l’acte, durant el qual rebran la medalla d’honor de la ciutat que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va atorgar a Josep Zulueta a títol pòstum.
La presentació i l’homenatge, organitzat per l’Ajuntament de la Seu, la Cooperativa Cadí i Edicions Salòria, es clourà amb uns apunts musicals oferts per l’Orquestra Cadí.