Presentació de candidatures per al programa formatiu als EUA dirigit als docents

Una professora amb alumnes (pressfoto / Freepik)

El Govern ha aprovat l’obertura de la convocatòria de la beca del curs “Estudi dels instituts dels Estats Units d’Amèrica per a educadors de segona ensenyança” (conegut com a Programa SUSI) per a l’estiu 2025. Aquesta beca està adreçada als docents de segona ensenyança, formació professional, batxillerat i tècnics del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats. El curs és una formació intensiva de cinc setmanes en l’àmbit de la civilització contemporània dels Estats Units.

L’ajut cobreix les despeses del viatge, tant nacionals com internacionals, l’allotjament i els àpats, i dona assignacions per a llibres, material i activitats culturals. S’estima que el cost total és d’uns 15.000 dòlars per a cobrir les despeses relacionades amb el programa, més el viatge d’anada i tornada, d’un cost màxim de 1.300 euros.

Les persones interessades han de complir les condicions establertes a les bases de la convocatòria de beques, que es poden recollir al Comitè Bilateral Fulbright, al Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, o descarregar al web https://www.ensenyamentsuperior.ad/beques-i-ajuts/estudi-dels-instituts-dels-eua.

Les sol·licituds s’han de lliurar en format PDF acompanyades dels documents que determinen les bases i les còpies degudament legalitzades al Comitè Bilateral Fulbright al Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats a l’adreça electrònica següent: fulbrightandorra@govern.ad.

El període per a presentar la sol·licitud comença el 4 de desembre de 2024 i finalitza el dia 8 de gener de 2025, a les 16.30 hores.

Aquest programa s’engloba en el Protocol d’entesa entre el Govern d’Andorra i el dels Estats Units d’Amèrica sobre el programa d’intercanvi Fulbright, el qual es va signar per primer cop el 2000. Per a més informació del curs es pot visitar el web: https://exchanges.state.gov/non-us/program/study-us-institutes.