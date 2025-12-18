Presentació, a la Seu, de la novel·la “L’últim transhumant”, de Jordi Romeu Carol

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell acollirà divendres vinent, 19 de desembre, la presentació de la novel·la “L’últim transhumant”, de l’escriptor i guionista Jordi Romeu Carol. L’acte, que tindrà lloc a les set de la tarda, comptarà amb la participació de Marià Cerqueda, autor del llibre “Poques ovelles, pocs Xiulets” (Edicions Salòria), i el pastor Marc Nadal, que parlaran sobre l’ofici de pastor, la gestió del territori i el futur de les comarques pirinenques.
El llibre “L’últim transhumant”, publicat per Viena Edicions, va rebre ara fa dos anys el III Premi de Narrativa Ciutat de Reus “Diré el que em fuig”. Romeu hi narra la història d’en Josep, per al qual el viatge del Penedès fins a les pastures pirinenques de les Bulloses amb el ramat del Cinto de cal Llaner va ser l’última oportunitat per a no convertir-se en un espectre d’ell mateix. El protagonista rememora aquell camí molts anys després, quan torna al poble natal del seu pare, Llívia, a la Cerdanya, amb motiu d’una herència inesperada que ha rebut a la mort de la mare. És així com retorna a un passat llunyà que obre velles ferides que potser mai no s’havien tancat del tot.
En essència, la novel·la parla d’un fil que uneix dos pobles separats per centenars de quilòmetres, però units pel pas dels ramats, “de les esperances perdudes al llarg de la vida, però també del món de la droga entre la joventut dels anys vuitanta en molts pobles petits, dels amors impossibles i dels odis ancestrals arrelats a les famílies”.
L’acte compta amb el suport de l’Associació Llibre del Pirineu i el Grup de Recerca de Cerdanya.
Biografia de l’autor
Jordi Romeu Carol és un escriptor i guionista de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès) que fins al moment ha publicat mitja dotzena de novel·les i un llibre de contes per a adults. També ha participat en un recull de relats dedicats al Pirineu amb altres autors i ha editat un parell de llibres sobre història del seu poble natal. En la seva vida real, és caporal del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, formador d’Organització del comandament operatiu i d’Activitat física i salut a l’Escola de bombers de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i en Publicitat i Relacions Públiques.
A més del Premi Ciutat de Reus “Diré el que em fuig” 2023 per “L’últim transhumant” (Viena edicions, 2024), també ha guanyat el Premi Vila de l’Ametlla de Mar 2014 per “Petonets pels puestus o a la recerca de l’amor sincer” (Cossetània, 2014) i el Premi Sant Carles Borromeu del Cercle de les arts i la lletres de les Valls d’Andorra per “Honor de poble poble” (Pagès editors, 2017).