Presentació, a Andorra, de la publicació “Europa no és una opció, és una necessitat”

Cartell anunciant la presentació del quadern “Europa no és una opció, és una necessitat. Andorra en el camí de l’associació” (CERES)

La presentació de la publicació del Centre d’Estudis i Recerca Socialdemòcrata (CERES), “Europa no és una opció, és una necessitat. Andorra en el camí de l’associació”, tindrà lloc el dimecres 27 de novembre, a les 19:30 hores, a la Sala Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’acte de presentació consistirà en un diàleg del periodista Albert Roig amb l’excap de Govern, Jaume Bartumeu.

Amb la publicació d’aquest quadern, el Centre d’Estudis i Recerca Socialdemòcrata, que manté una “ferma convicció que cal dir sí a l’associació amb la Unió Europea”, ha volgut assenyalar tanmateix alguns serrells i mancances d’una negociació que “no ha estat prou ben lligada”.

“Parlar clar en aquesta qüestió no ens impedeix pas afirmar que Europa no és una opció sinó una necessitat per a Andorra. No ens podem permetre de girar-nos d’esquena a aquesta evidència”, assenyalen des del CERES.