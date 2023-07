Presa de possessió de nous secretaris d’Estat

Espot, al centre, flanquejat pels nous secretaris d’Estat (SFGA)

Els nous secretaris d’Estat que configuren l’equip del Govern de la legislatura han pres possessió del càrrec aquest dilluns al migdia en un acte presidit pel cap de Govern, Xavier Espot. Amb l’acte d’avui es completa l’organigrama polític de l’Executiu que encara no fa dos mesos que està treballant.

En concret ha pres possessió del càrrec la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Noelia Souque, que orgànicament depèn del ministeri de Finances; el secretari d’Estat de Funció Pública, Marc Cornella, que depèn del ministeri d’Afers Socials i Funció Pública; i la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, que depèn del ministeri de Salut.

Noelia Souque és llicenciada en Dret Internacional i Europeu, màster en Dret Internacional i té el títol de màster en Diplomàcia de la Unió Europea pel College of Europe. Durant els darrers deu anys ha estat al capdavant de les relacions internacionals i institucionals d’empreses multinacionals.

Marc Cornella té una àmplia experiència en l’àmbit de la gestió de persones tant en l’àmbit privat, ocupant la cartera de director de recursos humans a diferents entitats bancàries del país, com al públic: va ser director de recursos humans al Comú d’Andorra la Vella i responsable d’aquesta àrea a FEDA.

Cristina Pérez ha ocupat diversos llocs de treball des del 2002 al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Darrerament, ha estat la llevadora referent de la Unitat Materno-Infantil i també ha format part de la junta directiva del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra.

Espot ha agraït la predisposició dels nous càrrecs per a fer front al repte i ha destacat que els secretaris d’Estat són el vincle entre el ministre i els directors i la resta de treballadors dels diversos departaments de l’administració pública. A més, els ha recordat la premissa de “saber escoltar i implicar la ciutadania” en totes les accions que s’executin des de cadascuna de les Secretaries d’Estat.

Amb relació als reptes de la legislatura, el cap de Govern ha destacat durant el seu discurs l’objectiu de continuar treballant pel desenvolupament de la política financera i fiscal del país, i per les relacions amb els altres països i organismes internacionals; desplegar tota la normativa que emana de la modificació de la Llei de la Funció Pública i finalitzar el procés de reclassificació dels llocs de treball, tasques que requereixen la participació dels sindicats i dels funcionaris; i continuar garantint la qualitat del sistema sanitari del país, amb reptes com la consolidació de la reforma sanitària i la instauració de la via preferent.