Preparant el bon temps

Segur que molts de vosaltres ja comenceu a mirar la barbacoa del jardí amb un cert delit. Somniant aquelles graellades de carn – sobretot costelles i botifarra – que compartiu amb els amics. Però probablement oblidant de convidar al festí – per allò de la tradició – a les cada cop més omnipresents hamburgueses. Us heu plantejat algun cop el seu procés de cocció a la barbacoa? Segur que sí, però segur també que la majoria ho feu com a la planxa de la cuina.

I aquí també hi ha maneres i maneres. Els experts diuen, per exemple, que el bistec rus, l’altre nom de l’hamburguesa, només s’ha de girar un cop a les graelles. I alguns s’atreveixen a fixar el moment. Quan la carn deixi d’estar enganxada al ferro de la graella. Aleshores, la superfície cuita ja estarà segellada i caramel·litzada i la calor haurà penetrat fins a la meitat del tall. Cal doncs girar-la. Els més pragmàtics diuen que això es produeix als 2 o 3 minuts de cocció després del cop de foc inicial. Però això és arriscar molt, ja que no tota la graella suporta la mateixa calor. Per tant, val més guiar-se pel criteri intuïtiu de l’enganxat.

Un altre punt de discussió és el marinat previ. Molts duen l’hamburguesa directament de la nevera a la graella, en contra del criteri dels experts que aconsellen “temperar-la” deixant-la una estona en repòs fora del fred i – consell que molts afegeixen a l’anterior – marinant-la en una mica d’oli o amaniment per aquells que no volen la carn massa cuita o estopenca. L’acció d’aquest marinat deixarà la carn més melosa per mor de la humitat suplementària aportada.

Ja veieu que tot és qüestió de lògica. De lògica i experiència.

Per això no em puc estar de recomanar-vos, si el dia està rúfol o plou una mica, que prepareu un amaniment d’oli o salsa de soja i hi feu marinar les hamburgueses una bona estona abans de dur-les al forn, escalfat a 180 °C, perquè coguin, a la part central d’aquest, durant un quart d’hora ben bo, però ajustat al gruix dels bistecs russos. I si ho feu en una graella, oblideu-vos de girar-les a mitja cocció.