Preocupació per la dependència de les finances comunals de la construcció

El cap de Govern, Xavier Espot, ha presidit aquest divendres al matí la segona Taula de Treball per a la reforma del marc tributari. El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, i el director del departament de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, també han encapçalat la taula, que ha comptat amb la participació de representants dels set comuns i dels grups parlamentaris del Consell General.

Jover ha recordat que la jornada, celebrada al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, té l’objectiu de cercar el consens més ampli possible de cap a on han d’anar les diferents institucions per tal de bastir un sistema fiscal que ha de permetre –entre d’altres–reforçar l’estat del benestar i mantenir la sostenibilitat de les institucions, així com la capacitat inversora de les administracions públiques.

En aquest sentit, durant la trobada els representants dels comuns han compartit les seves reflexions en relació amb el sistema fiscal, destacant de manera generalitzada el pes actual de la construcció en la recaptació de les corporacions parroquials. En declaracions a la premsa, Jover ha assenyalat que aquest fet podria posar en risc la sostenibilitat de les finances comunals davant un hipotètic escenari de davallada d’aquest sector d’activitat. El ministre, finalment, ha emfatitzat la importància d’espais de diàleg i consens com aquesta taula de treball.