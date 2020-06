Preocupació pel repunt de contagis a la Cerdanya

El president de la fundació Sant Hospital i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha valorat positivament el fet que el lleu repunt de contagis que es va detectar la setmana passada a l’Alt Urgell (amb dos nous casos dijous passat i dos més divendres) “s’està controlant“, segons el recull de dades obertes que facilita cada dia la Generalitat en col·laboració amb l’analista Gerard Giménez Adsuar. D’aquesta manera, la comarca encara es manté força per sota del límit de referència alemany (50 positius en una setmana per cada 100.000 habitants) i a nivell local està en una proporció de 30/100.000.

Fàbrega, per contra ha expressat la preocupació per l’augment de casos dels darrers dies a la Cerdanya, on la setmana passada aquesta proporció es va situar a prop dels 80/100.000, molt per sobre del límit, després que la situació havia estat molt estable les setmanes anteriors. De la seva part, l’Aran va estar al voltant del límit, a prop de 50/100.000. Pel costat positiu, al Pallars Sobirà. al Jussà i a l’Alta Ribagorça no s’hi ha detectat cap no cas aquesta setmana passada.

Una nova alta entre els positius de coronavirus aïllats a l’àrea de la Seu

El nombre de persones aïllades a domicili a causa del coronavirus a l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell es manté en 80 a data d’avui, segons el balanç diari del Sant Hospital. Aquest dimarts s’ha donat 5 noves altes entre aquest col·lectiu i una d’elles correspon a un pacient que havia contret la COVID-19, de manera que ara el nombre de positius aïllats és de 13.

Pel que fa a la resta de veïns en seguiment, 27 són sospitosos i 40 contactes sense símptomes. Fins ara ja s’ha donat l’alta a 353 persones de l’entorn de la Seu que han estat en quarantena als seus respectius domicilis per evitar la propagació del virus. De la seva part, el Sant Hospital es manté sense cap ingressat ni cap cas pendent de resultat.

D’altra banda, el centre mèdic urgellenc ha informat que segueix recuperant l’activitat de manera gradual i que, per exemple, aquesta setmana s’ha reprès les consultes presencials de pediatria. Prèviament, com a la resta d’instal·lacions, s’ha desinfectat l’espai i s’ha previst el compliment de les mesures elementals de prevenció: ús obligatori de la mascareta, rentat de mans abans i després i distància entre persones.