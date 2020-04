Preocupació en observar la relaxació de les mesures de confinament

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s’ha mostrat preocupat per una possible relaxació de les mesures de confinament. Ha assegurat que, en desplaçar-se a visitar els residents de centres sociosanitaris confinats a l’Hotel Fènix, ha observat famílies i persones passejant mascotes en la franja reservada per als col·lectius més vulnerables. “M’he preocupat moltíssim” ha manifestat, i ha afegit que “és molt irresponsable” no respectar les franges.

Així, ha demanat que “observem de manera molt acurada les recomanacions”, ja que aquesta relaxació pot comportar un rebrot de la malaltia, i si no es compleixen s’hauran d’adoptar noves mesures. En aquest punt, el ministre Portaveu, Eric Jover, ha exposat que la mobilitat interna era avui un 67% inferior a la d’un dissabte habitual, i que la registrada el cap de setmana passat es situava al voltant d’un 80% per sota del que seria normal. Així, s’ha registrat un “increment significatiu de la mobilitat que ens preocupa”.

El que determinarà si s’han d’adoptar noves mesures en la direcció d’un confinament més estricte és el comportament de les corbes epidemiològiques i la capacitat de ventilació mecànica, segons ha exposat Martínez Benazet. Concretament, el ministre de Salut ha dit que “hem de conservar sempre una capacitat de resposta superior al 50%”. En aquest punt, val a recordar que el país disposa de 37 dispositius de ventilació mecànica en total, dels quals aquest dissabte a la tarda n’hi ha 12 utilitzats per pacients de Covid-19 i altres dos per ferits en l’incendi de l’avinguda Carlemany.