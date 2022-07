Pren nota dels nostres consells per a un bronzejat sa

Finalment, ha arribat el moment que esperaves. La platja o la piscina t’estan esperant, gaudeix d’elles i del sol, però pren totes les precaucions per a quedar-te només amb el bo. T’oferim els millors consells per a un bronzejat sa.

Arribes a la platja i el teu equipatge hauria d’estar format per una bossa amb una tovallola gran per a estirar-te sobre la sorra, una altra més petita per a eixugar-te la cara i el cos, una ombrel·la i un necesser perfectament equipat amb els protectors facials, corporals i per al cabell per a tu i la teva família.

Recorda que els nens han d’utilitzar productes específics per a ells – generalment formulats amb pantalles minerals i sense aroma – i per als homes – als qui normalment no els agraden les cremes o els olis – productes de ràpida absorció o especialment formulats per a ells. El necesser ha d’incloure també un bàlsam per als llavis, una pinta de pua ampla i protectors oculars. Així mateix, has de portar amb tu una nevera amb aigua i fruita o un còctel especial per a potenciar el bronzejat.

Abans de sortir de casa, aplica’t (generosament) protector solar específic per al teu rostre, cos i cabell. Ara ja pots anar cap a la platja o la piscina!

Abans d’estirar-te

Una vegada a la platja fes un ràpid repàs de les zones que normalment oblidem protegir-nos i, si és necessari, torna a aplicar una lleugera capa de producte per a assegurar-te que estan totalment fora de perill. Aquestes zones acostumen a ser les orelles, els llavis, el clot de la base del coll, la cara interna dels braços, les axil·les i les empenyes.

Per a cuidar de les parpelles, a part d’aplicar-te la crema facial amb SPF, és millor que utilitzis protectors oculars, que són com petites ulleres sense patilles de plàstic. Usa protecció extrema sobre les cicatrius, taques, hematomes. Han d’estar totalment protegides – fins i tot tapades – del sol les zones sotmeses a un tractament làser, a microdermoabrasió o qualsevol altre tractament dermatològic agressiu.

El cabell, el gran oblidat

El cabell normalment es resseca i té tendència a trencar-se a causa de la radiació solar i els continus banys. Però si a més ets de l’alt percentatge de persones que té el cabell tenyit, has de ser encara més escrupolosa en la cura del cabell. Fes servir productes específics, ja que els raigs del sol actuen sobre ell produint un efecte d’oxidació similar al practicat pels perruquers per a les coloracions. Sense la protecció oportuna el cabell patirà estranys viratges que aniran del color pastanaga al ros groguenc o al verdós. També has d’anar amb compte les persones que tinguin poc pèl o que ho portin tan curt que es vegi el cuir cabellut. Aquest, igual que la pell de qualsevol altra zona del cos, també es crema si no es protegeix de manera adequada.

Factors geogràfics i atmosfèrics

A l’hora de triar el factor de protecció solar has de tenir en compte el teu tipus de pell – si és més o menys blanca i es bronzeja amb més o menys facilitat -, però també has de tenir en compte el lloc en el qual el prendràs. Per exemple has de saber que el lloc on la reflexió dels raigs ultraviolats és major és en la neu (85%) així que si vas d’excursió a algun lloc on encara quedin restes de neu protegeix-te les zones descobertes.

L’índex de reflexió dels raigs solars i per tant de risc de cremades és molt alt també a l’aigua (20%), seguit de la sorra (15%-25%) i finalment en l’herba (10%). D’aquesta forma, has de tornar a aplicar el fotoprotector amb més freqüència si estàs navegant o si estàs en una piscina envoltada de gespa.

Evita prendre el sol entre les 12 i les 16 h i no deixis de protegir-te durant els dies ennuvolats, tot el contrari. Els núvols deixen passar els raigs UVB (que poden cremar-te) i UVA (responsables del fotoenvelliment), però no els infrarojos, responsables de la sensació de calor. Per això és molt més fàcil patir cremades en un dia ennuvolat, ja que no sents la sensació de calor.

La reaplicació del fotoprotector

Cada vegada que et banyis a la platja, asseca’t amb aigua dolça, perquè l’aigua de la mar pot actuar com una lupa, disminuir l’eficàcia del protector i afavorir les cremades solars. Torna a aplicar el protector solar cada vegada que et banyis o almenys cada dues hores i amb la pell seca.

La protecció quan no prens el sol

Com ja t’hem dit en moltes ocasions, cada dia de l’any has d’utilitzar una crema hidratant o de tractament amb SPF, però des que te l’has aplicat a les 7.30 h del matí fins al migdia que surts a menjar en una terrassa assolellada, el seu efecte protector ha desaparegut. Per això és necessari que empris un producte específic, en forma de brotxa protectora o de pols compactes amb fotoprotecció màxima.

Per bellezactiva.com