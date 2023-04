Pren nota d’aquests consells anticaspa per a alliberar la teva cabellera d’aquesta molesta companyia

Una cabellera de dona radiant (Kevin Murphy)

Tu també odies tenir caspa? Que sembli que hagi ‘nevat’ sobre el teu abric negre? És el moment de posar-li solució, sobretot perquè la caspa provoca molta molèstia en el nostre cuir cabellut, causant picors intenses. I quan ens rasquem, podem fins i tot provocar petites ferides. Per aquest motiu, volem tornar a parlar d’aquest problema.

Què és la caspa?

Comencem pel principi. Què és la caspa? La Pityriasis capitis és la descamació excessiva del cuir cabellut, provocada per la «proliferació anormal d’un microorganisme de la família de la Malassezia, que forma part dels llevats», explica Bioderma. Així, té lloc una renovació extremadament veloç de les cèl·lules de l’epidermis: si el període habitual és de 28 dies, aquest es redueix fins a un interval de 5-14 dies.

El resultat? Les cèl·lules de la capa superior no se separen entre elles i s’acumulen. Heus aquí el motiu pels quals veiem aquestes cèl·lules, perquè s’agrupen en centenars d’elles i adquireixen una gran grandària, un aspecte gras i un color groguenc. I és llavors quan es desprenen del cuir cabellut i cauen.

D’aquesta manera, per a la prevenció de la caspa, és fonamental garantir un bon equilibri en el microbioma del cuir cabellut, que inclou els bacteris, els virus i els fongs, que habiten al cap. A banda d’aquest ecosistema, hi ha factors externs que poden fomentar la proliferació de la Malassezia furfur, i en conseqüència de la caspa, com el cansament, l’estrès o la contaminació.

També cal destacar que la caspa augmenta en la temporada hivernal, perquè es dispara la producció de seu (greix). Com assenyala Vichy, de manera natural, el cuir genera olis per a protegir el cabell dels agents externs i garantir la hidratació capil·lar. Amb la caiguda de les temperatures, el greix es pot congelar, una reacció que causa picor i irritació.

Les dutxes d’aigua calenta tampoc afavoreixen la salut del microbioma capil·lar, per molt que vulguem treure’ns del tot el fred del cos. L’ús d’aigua tèbia és molt recomanable per a assegurar-nos la cabellera sana i radiant.





Per bellezactiva.com