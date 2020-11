Premiada la cooperació transfronterera en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus

El premi ‘Sail of Papenburg’ reconeix des de 2002 les institucions de tota Europa que duen a terme accions exemplars en l’àmbit de la cooperació transfronterera. L’organitza i l’atorga l’Associació de Regions Frontereres Europees (ARFE), que va ser fundada el 1971 per les primeres regions frontereres que van iniciar la cooperació transfronterera a Europa després de la Segona Guerra Mundial, enfortint la integració de la ciutadania per mitjà de les fronteres nacionals. Actualment compta amb un centenar de membres de la Unió Europea i els seus països veïns.

Per la secretària general de la CTP, Rosa Amorós, “és un honor ser reconeguts per la nostra labor en un any tan complicat com aquest”. “Des de la nostra doble condició de territori transfronterer i de muntanya, defensem un model de recuperació en el que el benestar de la ciutadania i la valoració de les característiques socials, culturals, lingüístiques i econòmiques del veí es converteixin en font de confiança mútua”, ha explicat Amorós, que ha subratllat que “només mitjançant la cooperació aconseguirem sortir de les devastadores conseqüències d’aquesta pandèmia global”. “L’Estratègia Pirinenca que ja hem posat en marxa és l’exemple clar amb la que la CTP demostra la teoria posant-la en pràctica”, diu la secretària general.

El premi reconeix programes, estratègies, projectes i accions rellevants en l’àmbit de la cooperació transfronterera que poden considerar-se exemplars. Alhora, prova de motivar les regions frontereres i transfrontereres a contribuir activament a una millor entesa i a unes relacions millors a les fronteres entre les nacions de tota Europa. El lema del premi d’aquest any 2020 era “COVID-19: reobertura de les fronteres. Mesures i solucions conjuntes a les regions frontereres”.

El premi valora l’esforç de la CTP per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia. El document d’indicacions per a la recuperació socioeconòmica dels territoris de la CTP en el context de la COVID-19 és un exemple d’aquesta tasca. A més, la CTP va llançar fa dos anys l’Estratègia Pirinenca 2018-2024, el pla d’acció en el qual s’estableixen les prioritats per al desenvolupament del territori pirinenc i les accions per millorar la vida dels seus habitants.

Associació de Regions Frontereres Europees (ARFE)

L’ARFE va ser creada el 1971 per deu membres fundadors. Actua en benefici de totes les regions frontereres i transfrontereres d’Europa. L’ARFE es l’única associació d’àmbit europeu que s’ocupa exclusivament de la cooperació transfronterera i un dels principals agents de la política regional a escala europea.

La Comunitat de Treball dels Pirineus

La CTP és un consorci interregional de cooperació transfronterera format pels governs de Catalunya, el País Basc, Navarra, Aragó, el Principat d’Andorra i les regions franceses de Nova Aquitània i d’Occitània. L’objectiu de la CTP és contribuir al desenvolupament dels Pirineus, tenint en compte els seus desafiaments i recolzant-se en les seves fortaleses. La CTP busca afavorir els intercanvis entre els territoris i els actors del massís pirinenc, trobar solucions conjuntes als problemes comuns i posar en marxa accions transfrontereres. El Consell Plenari és la reunió anual dels i les presidentes dels territoris de la CTP.