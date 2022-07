Premi Nacional a l’Estudi als 5 millors estudiants de batxillerat i batxillerat professional

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha lliurat aquest dilluns a Andorra la Vella el Premi Nacional a l’Estudi als cinc estudiants guanyadors d’enguany. Es tracta d’un reconeixement que s’atorga als alumnes de batxillerat i batxillerat professional dels tres sistemes educatius que han obtingut el millor expedient acadèmic.

El Premi Nacional a l’Estudi, a banda del reconeixement, lliura 3.000 euros a cada guanyador i els subvenciona les despeses de matrícula durant els estudis de formació professional superior o de primer cicle universitari –siguin a Andorra o a l’estranger–.

A més, ha recordat la ministra, el Premi nacional a l’estudi és compatible amb els ajuts a l’estudi, per la qual cosa, les persones guardonades poden optar-hi també si ho consideren oportú.

Per a la ministra, que ha felicitat als premiats, cal destacar els seus esforços i la seva capacitat d’adaptar-se, especialment en una promoció en què durant tots els seus estudis s’han vist influenciats per la crisi de la COVID-19. També els ha encoratjat a seguir formant-se i aportar els seus coneixements i talent al mercat laboral un cop s’hi incorporin posteriorment.

Els guardonats d’aquest curs han estat:

– Zoe Oliveros Diez: ha cursat el batxillerat a l’Escola Andorrana de Batxillerat i l’any que ve vol estudiar el grau en medicina a la Universitat de Barcelona.

– Eva Andorrà Sierra: ha cursat el batxillerat en la modalitat de ciències i tecnologia al Col·legi Espanyol María Moliner i vol estudiar el grau en medicina a la Universitat de Lleida.

– Daniela Fernandes Mateus: ha cursat el batxillerat terminale sciences et technologies du management et de la gestion al Liceu Comte de Foix i té previst estudiar la licence économie et gestion a la Universitat de Tolosa 1 Capitole.

– Flávia Manuela Oliveira Rodrigues: ha cursat el batxillerat professional en secretariat multilingüe al Centre de Formació Professional i vol seguir formant-se amb el bàtxelor en administració d’empreses a la Universitat d’Andorra.

– Mohamed Amine Slimani Rami: ha cursat el batxillerat professional terminale métiers du commerce et de la vente al Liceu Comte de Foix i l’any que ve vol estudiar el brevet de technicien supérieur en commerce international al Lycée général et technologique Marie Curie.