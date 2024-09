Preinscripcions per a accedir a l’Escola Municipal de Música de la Seu aquest nou curs acadèmic

Cartell anunciant el període de preinscripcions (Aj. la Seu)

Aquesta setmana s’han obert les preinscripcions per al curs 2024-2025 de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell. El termini finalitzarà el pròxim 25 de setembre. Les preinscripcions, que s’adrecen a futurs alumnes que vulguin iniciar-se, que tenint ja coneixements volen continuar formant-se en l’àmbit musical o alumnat que ja està a l’escola, però vol fer un segon instrument, s’han de formalitzar de manera telemàtica a través de la pàgina web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell clicant a l’enllaç: http://links.laseu.cat/inscrip. Aquests han d’emplenar el formulari i fer constar les assignatures que volen cursar i l’especialitat instrumental. S’aconsella marcar dos instruments per ordre de preferència.

Edat d’iniciació i assignatures

Els infants poden iniciar-se en la música des de nadons, amb els tallers de Música en família. Aquests estan oberts des dels 16 als 24 mesos i han de venir acompanyats per un adult. Mitjançant aquestes sessions, en que la música promou el desenvolupament de l’infant, també és un moment per a compartir i enfortir vincles familiars.

Per a nens i nenes a partir dels 3 anys s’ofereix Sensibilització musical i un cop arribat als 7 anys poden cursar llenguatge musical, cant coral i es poden estudiar diferents instruments com cant, clarinet, contrabaix, flauta travessera, piano, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, viola, violí o violoncel.

L’escola compta amb diferents agrupacions instrumentals com són l’orquestra, l’orquestra d’acordions cromàtics, la Big band, el grup de música tradicional i els grups de combos de música moderna. D’aquests darrers hi ha un adreçat a adolescents i adults. Les formacions són obertes a tothom que tingui uns coneixements musicals previs sense necessitat d’assistir a les altres assignatures.

I si el que agrada és cantar en grup, al centre hi ha diferents grups de cant coral des dels 7 anys, adolescents i adults. Està obert a tothom, no calen coneixements musicals previs i sense necessitat d’assistir a les altres assignatures. A més, per a la mare o pare d’alumnat que està matriculat a l’escola, aquest grup és gratuït i solament s’ha d’abonar la matrícula.





Novetats curs 2024-2025

L’Escola Municipal de Música presenta per aquest nou curs les següents novetats:

Programa Mitjà Modern. Per a l’alumnat que ha finalitzat el quart de llenguatge musical de nivell elemental, es presenta aquest programa orientat a la música moderna. El programa es basa en les assignatures de combo, llenguatge musical i instrument.

A partir de l’assignatura de combo (conjunt de música moderna), en la que es treballa la interpretació col·lectiva, l’assignatura servirà per a contrastar els elements que conformen les peces a treballar. L’instrument individual donarà eines per a la interpretació del repertori de conjunt i de l’individual.

Piano modern. Davant l’aposta amb la música moderna, s’oferirà també la modalitat de piano modern.

L’escola té la inquietud d’arribar a tota la ciutadania, i és per això que s’oferirà Musicoteràpia per a Gent Gran (a partir de 65 anys). Serà una sessió setmanal de seixanta minuts de durada i serà impartida per la professora i musicoterapeuta Marta Lorenz.

Amb aquesta nova proposta, el centre ofereix diferents oportunitats en les que s’abraça a les persones de totes les edats.





Sense límit d’edat

Els ensenyaments musicals són un aprenentatge al llarg de la vida i, per tant, s’ofereixen a totes les persones interessades en formar-se i gaudir mitjançant la música, sense límit d’edat.

Per a més informació cal adreçar-se a l’Escola de Música, trucant al telèfon 973 354639 o enviar un correu a info@emmlaseu.cat.