Preeuropeu de futbol: Romania no dona opcions a Andorra (4-0)

L’estadi Arena Nacional de Bucarest (UEFA.com)

La selecció andorrana de futbol no ha tingut opcions contra el combinat nacional de Romania en un nou partit de classificació del Grup I del Preeuropeu de futbol. Els locals s’han imposat per un clar 4 a 0 amb dianes d’Stanciu al minut 23, Hagi al 28, Marín de penal al 44 i Coman al minut 50.

Això vol dir que Romania ja ha “liquidat” l’encontre a la primera meitat. Els dos gols que han encaixat els tricolors en només 5 minuts de diferència han pesat molt i, a partir d’aquest moment, tot s’ha posat molt costa amunt. Puntuar a l’Arena Nacional de Bucarest es presentava força difícil i, els pronòstics, malauradament, s’han acomplert per als interessos de la selecció d’Andorra.

L’àrbitre ha donat 5 minuts d’afegit abans del xiulet final, hi ha hagut alguna jugada que s’ha hagut de visionar a posteriori al VAR, però, res d’això ha modificat el resultat que, des del minut 50 ja estava vist per a sentència. El temps suplementari sí que ha servit, però, per a que el jugador del Principat, San Nicolàs, veiés una segona tarja groga que li ha valgut l’expulsió al 90+1 de partit.

En definitiva, quan el rival és superior, no es pot demanar més. Andorra ha lluitat, però el domini rival ha estat una evidència.