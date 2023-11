Preeuropeu de futbol: Bielorússia 1 – Andorra 0

Imatge del partit Bielorússia 1 – Andorra 0 (AndorraDifusió)

La selecció andorrana de futbol ha perdut per la mínima davant Bielorússia (1-0), amb un solitari gol de Laptev al minut 83. Els tricolors s’han mostrat molt sòlids defensivament, però no ha estat suficient per a puntuar en la penúltima jornada del Preeuropeu de l’any vinent.

L’entrada de Marc Vales en una línia de cinc al darrere ha significat més ordre i contundència i, això, ha permès eixugar el joc de toc dels bielorussos. Al minut 27, els de Koldo Álvarez de Eulate han tingut l’opció més clara amb una falta lateral servida per Joan Cervós que ha pentinat Marcio Vieira, però s’ha trobat amb una gran aturada del porter bielorús.

El pas dels minuts ha permès als locals ajustar algunes coses i trobar forats per dins, tot i que l’aparició providencial d’Iker Álvarez de Eulate ha salvat el primer. Al descans, 0 a 0.

A la represa, el guió ha continuat la mateixa tònica de la primera meitat amb Bielorússia dominant i Andorra ben plantada. Tot i això, al minut 83 una acció directa ha quedat morta a la frontal de l’àrea perquè Laptev fes l’únic gol del partit amb un xut sec. Koldo ha buscat l’empat amb canvis ofensius i fent debutar Ot Remolins, però no ha estat suficient per a generar perill.

Al final, 1 a 0, i els tricolors perden una bona oportunitat de sumar punts. Dimarts al Nacional tancaran la fase de classificació davant Israel, a tres quarts de nou del vespre.