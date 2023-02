Preestrena del programa ‘La Sobretaula’ dedicat a la Seu, aquest dimarts

Cartell anunciant la preestrena del programa de TV, La Sobretaula (Ajuntament de la Seu)

‘La Sobretaula’, un programa de Canal Taronja TV conjuntament amb La Xarxa de televisions locals de Catalunya, es viurà en preestrena als Cinemes Guiu de la Seu d’Urgell avui dimarts, 7 de febrer, a les 20:15 hores amb entrada gratuïta per a tothom que hi vulguin assistir.

El programa ‘La Sobretaula’ neix per a promoure la cuina de proximitat, per a donar a conèixer la riquesa del territori català i els productors locals, i per a descobrir racons de Catalunya amb interès gastronòmic, cultural i històric.

Cada setmana, a través de la mirada de tres personatges coneguts com periodistes, músics, escriptors, artistes o altres professionals destacats, es dona a conèixer un poble de Catalunya. En aquest capítol dedicat a la Seu d’Urgell, juntament amb la periodista Mari Pau Huguet i el presentador Pep Picas, els acompanyarà el cantautor Gerard Quintana, líder de Sopa de Cabra. Tots tres dialoguen amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, amb productors de Km0 i amb un restaurador, visitant els llocs més emblemàtics de la ciutat.





‘La Sobretaula’

Durant 9 setmanes, es podran veure els contrastos de cada comarca amb les seves tradicions i cultura a través de la història, el paisatge, la gent que hi treballa, què hi cuinen i com s’hi menja.

En cada capítol, es posa de relleu un restaurant d’una zona diferent de Catalunya. El conductor del programa és el cantautor Pep Picas, que d’una forma curiosa, oberta i divertida acosta als protagonistes de l’episodi.

D’una banda, es donarà a conèixer el xef del restaurant triat, que al seu torn ens presentarà els productors i comercialitzadors locals amb qui treballa.

‘La Sobretaula’, programa dirigit per Anna Ganzinelli s’emet a Canal Taronja TV (Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia) i a totes les televisions de La Xarxa de televisions locals de Catalunya, inclosa Pirineus TV.