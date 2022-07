Precaucions a l’estiu per a la dona embarassada

El fetus es troba protegit en l’úter matern i resulta força difícil que l’afecti la calor o qualsevol conseqüència derivada d’aquesta. Només podrien produir-se danys en el cas d’una greu deshidratació de la mare, i encara en aquest cas, seria poc probable que sortís afectat.

No obstant això, a la mare sí que l’afecten les altes temperatures (igual que a la resta de població considerada vulnerable com a nens i ancians), per la qual cosa mai està de més seguir uns consells durant l’embaràs quan arriba l’estiu:

L’aigua ajuda a mantenir el líquid amniòtic en perfecte estat, per la qual cosa com comentàvem a l’inici, un dels factors principals que han de tenir en compte les dones embarassades és el d’estar ben hidratades. Per a aconseguir-ho, s’aconsella beure entre dos i tres litres d’aigua diaris, és a dir, aproximadament un 50% més del que es pren de manera habitual.

Usar roba lleugera i transpirable com el lli o el cotó i fugir dels colors foscos.

Els mitjans de transport més segurs durant l’embaràs són el tren i el cotxe. Encara que es pot viatjar amb avió fins a l’últim moment, sempre és millor evitar-lo en els últims dos mesos de gestació.

Per a evitar la inflor de peus i cames, cal elevar les cames sempre que es pugui quan s’estigui asseguda, no estar moltes hores dempeus, submergir els peus en aigua freda o fer-se massatges en cames i peus.

Evitar les hores més caloroses del dia. A la platja o a la piscina, passar el temps més gran possible a l’ombra o sota una ombrel·la.

Evitar els menjars i sopars copiosos. És preferible menjar més sovint però menjades més petites. A més, cal augmentar el consum de fruita i verdura, perquè es digereixen bé i, a més, ens ajuden a controlar el pes durant l’embaràs.

Caminar diàriament o practicar algun exercici que no impliqui impacte. Entre les activitats més adequades estan el ioga, el Pilates o la natació.