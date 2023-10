Prealerta per fortes pluges i ventades. (AMPLIACIÓ)

Conducció sota una tempesta (Istock.com)

El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic hagi emès aquest dijous al matí un avís taronja per un episodi de pluges intenses. Concretament, segons apunten les previsions, es poden acumular quantitats al voltant dels 50 mm i localment fins a 60 mm, entre les 6 de la tarda i la mitjanit.

El fenomen s’explica pel pas d’un front fred provinent d’una profunda pertorbació atlàntica que deixarà precipitacions abundants. L’adversitat de la situació meteorològica, amb intensitats elevades i persistents durant algunes hores del vespre i primera part de la nit fan activar aquest avís taronja per intensitat de precipitació. Així mateix, i de forma paral·lela, el Servei Meteorològic també ha activat un avís groc (de menor intensitat que el taronja) per fort vent. El front portarà associat fort vent de sud-oest en altura que es pot deixar sentir també amb més intensitat als fons de vall del nord del país, amb ràfegues que poden arribar als 60 km/h i fins als 110 km/h als cims.

Davant d’aquests fenòmens, s’aconsella que els col·lectius més vulnerables (padrins, nens petits, persones amb mobilitat reduïda) evitin les sortides a l’exterior.

Tanmateix, es recomana a la població d’evitar desplaçaments innecessaris. No obstant, en cas d’efectuar algun desplaçament amb vehicle cal ser prudents, no travessar cap riu i circular preferentment per les rutes principals moderant la velocitat. Els vianants que tingueu previst fer un trajecte a peu, s’han d’allunyar de rius, rierols i ponts per possibles crescudes sobtades.

També es recomana a la població que retiri i asseguri els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure per l’efecte del vent, que es tanquin i assegurin portes, finestres i tendals així com abaixar les persianes durant l’episodi, evitar activitats a l’exterior en zones de muntanya i extremar la precaució en general.

Es poden consultar les indicacions habituals de Protecció Civil i de Mobilitat a https://www.protecciocivil.ad/info-riscos i a les xarxes socials. Així mateix, també es recomana seguir l’evolució meteorològica a www.meteo.ad.

Els Departaments del Govern pertinents (Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat i Cossos Especials) romanen atents a l’evolució d’aquest front.